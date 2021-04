Alimentarea cu gaze, prioritatea zero la Castranova

Administraţia locală din comuna Castranova continuă proiectele de modernizare a localităţii, concentrându-se pe investiţiile strategice în drumuri, reţelele de alimentare cu apă şi gaze şi canalizare.

Edilul comunei, Dumitru Măceşanu, vorbeşte despre lucrările care sunt în desfăşurare în această perioadă şi despre planurile pentru viitorul apropiat.

Reporter: Care sunt lucrările în desfăşurare, în acest moment, în comună?

Dumitru Măceşanu: Lucrăm la extinderea alimentării cu apă în satul Puţuri şi la canalizare, în satul Castranova, prin PNDL II. Aşteptăm finanţarea şi pentru a continua cu canalizarea şi în satul Puţuri. Proiectul este eligibil. Apoi, după ce terminăm cu reţeaua de canalizare, ne vom apuca de asfaltarea drumurilor, să le luăm într-o ordine logică, să nu facem şi să desfacem

Reporter: Ce alte investiţii urmează să fie demarate?

Dumitru Măceşanu: Am demolat sediul vechi al Primăriei şi urmează să construim o altă clădire unde se va muta activitatea instituţiei.

Am depus două proiecte pentru 15 kilometri de modernizare drumuri. Suntem deja în licitaţie cu 2,6 kilometri de modernizare drumuri în satul Puţuri şi anul acesta ne vom apuca de el.

Continuăm şi cu lucrările de modernizare la şcoli, mai avem două localuri unde trebuie să punem centrală. Am schimbat acoperişul, tâmplăria. Aşteptăm mai multe finanţări de la CNI.

Lucrări de modernizare în Castranova 1 de 8

Reporter: Ce ne puteţi spune despre aducţiunea de gaze în comuna Castranova?

Dumitru Măceşanu: Lucrăm la studiul de fezabilitate pentru alimentarea cu gaze. Aducţiunea de gaze este prioritatea numărul 1 pentru Primăria Castranova. Dacă lucrurile merg aşa cum le-am preconizat, în 2024 ar trebui să începem lucrarea efectivă la reţea.

Reporter: Suntem în Săptămâna Mare. Ce mesaj aveţi pentru locuitorii comunei în preajma Sărbătorilor de Paşte?

Dumitru Măceşanu: În aceste timpuri fără precedent, le urez tuturor, în primul rând, să aibă parte de sănătate. Să se bucure de aceste zile de sărbătoare în linişte, în familie, să preţuiască fiecare moment şi să rămână la fel de muncitori ca până acum. Noi, reprezentanţii administraţiei locale, nu putem decât să le promitem că ne vom preocupa, ca şi până acum, de bunăstarea lor, de dezvoltarea comunei prin proiecte care să îi facă mândri că locuiesc aici.

Le doresc un Paşte fericit tuturor!