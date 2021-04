Frumusețea este o artă: Ultratonique. Un vis pornit cu 60 de mp închiriaţi, care a evoluat într-o clinică estetică de 10 ori mai mare

După o idee pornită dintr-o prietenie şi o reorientare profesională radicală, Adelina Vrapcea, managerul Ultratonique Craiova, a deschis zilele acestea noua sa clinică de estetică, într-un spaţiu de 10 ori mai mare decât salonul pe care l-a creat în urmă cu 17 ani.

Noul centru de estetică Ultratonique aduce în oraş echipamente de ultimă generaţie, lasere revoluţionare, dar şi o cameră hiperbară. În cei 600 de metri pătraţi, clinica Ultratonique de pe strada Nanterre, nr. 16, promite să ofere nu doar proceduri cu efecte spectaculoase, ci o experienţă completă.

Managerul clinicii povesteşte cum a ajuns să deschidă Ultratonique şi cum a reuşit să construiască de la zero noua clinică de estetică din oraş.

Reporter: Cum a evoluat povestea Ultratonique? Când a început şi cum a ajuns în acest punct, cu o clinică nouă, de 600 mp?

Adelina Vrapcea: Povestea Ultratonique începe în 2004, cu Alida Gogescu , Fiona Gogescu şi Răzvan Vrapcea.

Medicul specialist în medicină de laborator Alida Gogescu, este, în opinia mea, unul dintre medicii antreprenori cu foarte mare talent şi viziune în afaceri. În 2004, fiind administrator al Centrului Medical SAMA, a înfiinţat Centrul de frumusete Ultratonique. Copiii noştri – Fiona, fetiţa ei, şi Răzvan, băiatul meu – făceau dans sportiv la acelaşi Club.

Alida a fost cea care, văzându-i, şi-a dorit ca ei să danseze împreună! Copiii au dansat şi au obţinut 3 premii naţionale la dans sportiv. Iar noi am obţinut, cumva, fiecare premiul nostru, devenind asociate şi prietene. Alida este acum director general Med Life – regiunea Oltenia, iar eu sunt managerul Ultratonique.

Drumul de la 60 metri pătraţi, pe care îi închiriasem, la 600 de mp într-o clădire pe care am construit-o de la zero cu fonduri europene pot spune, sincer, că nu mi s-a părut extrem de greu pentru că am avut foarte mulţi oameni alături şi am făcut totul cu plăcere. Recunosc că am fost, din acest punct de vedere, foarte norocoasă, pentru că am o familie mare, extraordinară, care mi-a susţinut orice vis. A fost, de asemenea, important că împreună cu Dr. Luminiţa Predoi, medic primar dermatolog, am format o echipă foarte valoroasă, care a stat alături de noi de la început şi fără de care nu am fi realizat toate acestea.

La început, am fost 4 colege şi am avut un singur punct de lucru, deschis în Craiova. Acum avem locaţii deschise în Craiova, Vâlcea şi Slatina .

Reporter: Cum este echipa Ultratonique?

A. V.: Colegele noastre au fost mereu dornice să evolueze profesional, au studii medicale şi sunt pasionate de ceea ce fac. Cred că în asta constă secretul unei reuşite: să ţii o echipă sudată, să faci lucrurile cu pasiune, cu responsabilitate şi să ştii să te evaluezi corect. Atmosfera şi încrederea cu care te prezinţi în faţa clientei nu pot fi doar cu jumătate de măsură. Am înţeles că, în primul rând, trebuie să fiu eu pregătită profesional. Şi aşa, din inginer, am ajuns să studiez nutriţia la medicină, biologia şi laborator clinic la UMF Craiova. Apoi, au contat definitoriu cursurile la care am mers cu echipa, în toţi aceşti ani, şi Congresele Internaţionale de Estetică si Dermatologie la care am participat alături de dr. Luminiţa Predoi .

Reporter: Ce înseamnă conceptul Ultratonique gândit de Adelina Vrapcea? Ştim că această nouă clinică e un proiect pe care îl aveai în plan de multă vreme.

A. V.: Conceptul Ultratonique gândit de mine? Eu consider că frumuseţea este o artă!

Arta de a şti şi a putea să schimbi ceva în bine, astfel încât rezultatul final să fie excelent, dar natural! Cred cu tărie că trebuie să ai talent artistic pentru a-i recomanda fiecăruia ce i se potriveşte, să ştii anatomie, patologie, dar şi geometrie! Sigur că pentru rezultate fantastice ai nevoie de multe echipamente medicale.

Aşa am ajuns să accesăm fonduri europene de sute de mii de euro, iar ultimul proiect accesat pe POR ( Programul Operaţional de Dezvoltare Regională) a fost unul de peste un milion de euro. Astfel, am putut nu doar să construim un sediu nou, ci şi să-l dotăm.

Reporter: Ce aduce nou în Oltenia această clinică din punct de vedere al aparaturii şi procedurilor estetice?

A. V.: Mi-am dorit sa aduc ceva nou în zona noastră şi am achiziţionat mai multe lasere, printre care şi aparatul Spectra XT, o nouă multiplatformă laser ND: YAG, cu aplicaţii şi rezultate în rejuvenarea şi curăţirea pielii prin popularul tratament Hollywood Laser Peel. Acesta presupune aplicarea impulsurilor laser peste o mască specială cu carbon. Tratamentul oferă un rezultat imediat, fără a fi nevoie de o perioadă de recuperare. În plus, Spectra XT este o opţiune ideală pentru a trata leziunile pigmentare, acneea, eritemul, melasma, pentru îndepărtarea de tatuaje, îndepărtarea pistruilor, albirea zonei periorale, axilare, cât şi pentru tratamente complexe pentru diverse afecţiuni ale pielii.

Am adus, de asemenea, în clinică şi Cooltech Define – aparat de slăbire localizată prin criosculptare. Este o revoluţie în domeniul modelării corporale şi al slăbirii localizate, ce reduce grăsimea din zone multiple ale corpului, inclusiv cea de la nivelul guşei, printr-o tehnică de “răcire 360“ care atinge un nivel record de temperatură şi reprezintă un concept unic în industria estetică.

O noutate pentru regiunea noastră este şi Oxigenoterapia hiperbară, considerată acceleratorul de vindecare a bolilor. Este o metodă de tratament ce constă în plasarea pacientului într-o cabină presurizată, numită cameră hiperbară, unde respiră oxigen pur de concentraţie mai mare de 90 %. Terapia cu oxigen hiperbar se utilizează în toată lumea, încă din anii ’60, şi are un spectru foarte larg de beneficii, oxigenul fiind un aliat unic al organismului. O să enumăr doar câteva dintre indicaţiile terapeutice cu efect demonstrat prin cazurile semnificativ ameliorate, prin efectul principal vasodilatator, antioxidant, antiinflamator şi imunomodulator : anti-aging (întinerire), acnee, cuperoză, vergeturi, anxietate, depresie, stres şi oboseală cronică, prevenirea cancerului, recuperare şi ameliorare simptome post radioterapie, insomnie, necroze osoase, inflamaţii, leziuni musculare, articulare şi fracturi care se pot vindeca de 5 ori mai rapid, hernie de disc, eczeme, lupus eritematos, boli infecţioase, arsuri ,vertij, nevrite etc.

În departamentul de estetică medicală minim invazivă, sunt foarte încântată că putem realiza acum cu noile fire de lifting COUNTOUREL, produse în America, un lifting facial complet fără perioadă de recuperare. Este o revoluţie în ceea ce priveşte produsul, tehnica şi, bineînţeles, rezultatul.

Şi, nu în ultimul rând, în clinica noastră, am ridicat epilarea definitivă la alt nivel, utilizând toate tipurile de laser şi platforme laser pentru orice fototip de piele şi orice tip de păr, procedură ce poate fi efectuată inclusiv vara.

Reporter: Cum a fost la evenimentul de inaugurare?

A. V.: Inaugurarea clinicii a fost deosebită, cu o încărcătură emoţională specială, iar pentru asta vrem să le mulţumim tuturor clientelor noastre care ne-au încurajat, prin prezenţa lor alături de noi în toti aceşti ani, să mergem şi mai departe.

Locaţia este una aparte, amenajată elegant, cu atenţie la orice detaliu, astfel că o vizită la Ultratonique va fi în sine o experienţă.