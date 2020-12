One Hope, clinică veterinară și prima bancă de sânge pentru animale din oraș

Alex Cernea spune că a făcut medicina de dragul câinilor săi. Are 37 de câini cu pedigree acasă și o pasiune enormă pentru animale. Iar pasiunea i-a trasat viața. Așa a ajuns medic veterinar. A deschis în urmă cu doi ani Clinic One Hope. Și nu s-a oprit aici. Din dorința de a salva cât mai multe vieți de necuvântătoare, Alex a deschis prima bancă de sânge pentru animale din oraș. Principalii donatori sunt chiar câinii săi. Dar Alex speră să crească numărul donatorilor din Craiova și, astfel, să dea o șansă cât mai multor animăluțe care pot fi, astfel, salvate.

„Sunt crescător de câini de 10 ani și, da, am decis să fac medicină pentru câinii mei”, spune Alex.

Clinica veterinară One Hope a fost deschisă de Alex în urmă cu doi ani și oferă toate serviciile specifice unui cabinet veterinar: vaccinări, tratamente, intervenții chirurgicale. „Asigurăm și deplasări la domiciliu, care sunt cu precădere solicitate în perioada aceasta de pandemie”, spune medicul.

Banca de sânge, un proiect pentru salvarea cât mai multor animale

Clinica ajută și câteva asociații de animale din Craiova și, pe lângă serviciile clasice ale unui cabinet veterinar, Alex Cernea își dorește să dezvolte mai mult proiectul pentru banca de sânge, astfel încât mai multe animale să poată fi salvate.

„Câinii mei donează constant, dar mai avem nevoie de donatori. Așa că am încercat să încurajăm acest lucru și orice animal donator primește un set de analize, iar pentru cei care donează periodic, anual facem deparazitare și vaccin”, transmite veterinarul.

Și pisicile sunt tare îndrăgite la One Hope, iar iubitorii felinelor și-au putut steriliza „pufoșeniile” la un cost promoțional în cadrul unei campanii recente. În plus, au primit gratuit un KIT de îngrijire pentru pisici sterilizate. „Deoarece știm cât de importantă și benefică este sterilizarea pentru sănătatea pisicilor, dar mai ales îngrijirea optimă a acestora după sterilizare, am creat un KIT special de îngrijire pentru pisicile sterilizate”, transmite Alex Cernea.â

Clinic One Hope se află pe Bulevardul Decebal, nr. 89, bloc N12, parter.

Telefon: 0769 656 889

Facebook – One Hope Craiova