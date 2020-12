UNIC Imobiliare a sărbătorit 19 ani dăruind. Un tânăr a câștigat o garsonieră

Compania UNIC Imobiliare a sărbătorit cei 19 ani împliniți chiar în această lună printr-un mod al său, unic. Dăruind. Și nu orice. După atâția ani, Nicu Răduț și echipa sa a hotărât să dea înapoi clienților ceva pentru care să fie ținuți minte o viață. O locuință. În urma unei tombole, cheile unei garsoniere au ajuns în mâinile unui tânăr de 23 de ani.

„Sunt 19 ani de când clienții noștri ne-au ajutat să fim ce suntem astăzi. Am primit, în toți acești ani, încrederea lor. Așa că anul acesta am vrut să le oferim și noi ceva cu adevărat special. Împreună cu dezvoltatorul cu care lucrăm, în blocul de pe Bulevardul Oltenia, 1D, unde UNIC s-a ocupat de vânzarea locuințelor, ne-am decis ă dăm unuia dintre cumpărători un bonus memorabil. O garsonieră, prin tragere la sorți. Și iată că premiul nostru a găsit un câștigător cum nu se putea mai frumos: un tânăr cu toată viața înainte, de numai 23 de ani, Radu Tureac. Radu a trecut prin încercări mari în acest an și a primit și o bucurie la sfârșit de an”, transmite Nicu Răduț, managerul UNIC Imobiliare.

Radu spune că părinții l-au ajutat să își cumpere un apartament în blocul de pe bulevardul Oltenia pentru a se muta singur. „Încă sunt sub stare de șoc. Am cumpărat un apartament cu ajutorul părinților, pentru a mă muta singur, și acum m-am trezit și cu o garsonieră. Mulțumesc, UNIC”.

20 de ani și mai memorabili

În 2021, UNIC va ajunge la două decenii de existență. Și pentru că este anul jubileului, Nicu spune că echipa și-a propus să aducă zâmbete clienților lună de lună: