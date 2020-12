Liviu Buică, hairstylist: “O schimbare e mai binevenită ca oricând în aceste vremuri tulburi”

2020 a fost un an straniu, care ne-a împins să ne redescoperim limitele şi priorităţile. Pandemia de coronavirus a afectat toate domeniile, a pus lacătul pe uşi, ne-a făcut să ne izolăm de ceilalţi şi a afectat starea noastră mentală. Ne-a făcut să ne fie dor de oameni, de vacanţă, de libertate şi chiar de mersul la frizer.

“Poate, printre atâtea altele, când am stat cu toţii închişi în case ne-am dat seama cât de mult ne lipseşte frizerul nostru. Mulţi au realizat acest lucru”, spune Liviu Buică, managerul salonului Sophisticated, încercând să îşi păstreze optimismul.

“Părul poate arăta bine şi lângă o mască”

Mai mult ca oricând, o simplă tunsoare sau chiar o schimbare de look radicală a fost în acest an o gură de aer proaspăt într-o mare de incertitudini şi de lungă aşteptare. “Tot timpul se spune că o schimbare de look ne revigorează. Oamenii au avut suficient timp să se plictisească în case astfel încât să tânjească după o schimbare”, spune Liviu. Multe cliente i-au trecut pragul salonului pentru a găsi schimbarea de care aveau nevoie.

“Cum anul acesta s-a purtat colecţia măştilor de protecţie, rujul a cam rămas uitat prin genţi, dar părul poate arăta bine şi lângă o mască”, spune Liviu Buică. “Trebuie să ne păstrăm optimismul şi să avem grijă de noi. Şi chiar dacă am stat mai mult în case, în pijamale, când ne privim în oglindă ne ajută să găsim acolo un chip aranjat, nu o faţă obosită şi neîngrijită, care nu ajută deloc la starea de spirit”.

Aşa că Liviu Buică vă aşteaptă să uitaţi de lucrurile mai puţin plăcute şi să vă găsiţi răgazul pentru a vă bucura de magia foarfecelor sale mânuite cu talent la Sophisticated, în Craiova.

