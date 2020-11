Senatorul PMP de Dolj Radu Preda: Cine sunt? Ce vreau?

Cine sunt? Sunt Preda Radu Cosmin. Sunt născut în data de 18 iunie 1980, rodul dragostei a doi olteni, mama din Moțăței și tata din Căpreni. Copilăria și vacanțele de vară și iarnă le-am petrecut la țară, unde am avut multe lucruri bune de învățat, de la trezitul de dimineață la muncitul în grădina de zarzavaturi împreună cu familia. Dar și ce înseamnă distracția pe ulițele satului, împreună cu ceilalți copii.

Nu am fugit niciodată de muncă, fiind obișnuit cu ea de mic.

Am studiat și am învățat foarte multe lucruri la liceul Traian Vuia, dar și în cadrul Facultății de Mecanică, unde am avut parte de profesori de excepție, care și-au pus amprenta pe formarea mea educațională.

Viața mea s-a schimbat din momentul în care am intrat în politică. În 1999 m-am înscris în PRM, fiind un patriot convins, care iubește istoria și tradițiile românești. Aici mi-am descoperit vocația! Mi-am dat seama că îmi place să mă aflu tot timpul printre oameni, să am un dialog permanent cu ei, să le aflu părerile, necazurile și neajunsurile, să îi ajut, atât cât pot, să le spun tot timpul o vorbă bună. În politică am pornit de jos, de la simplu membru, secretar, vicepreședinte și mai apoi președintele organizației de tineret.

Activitatea profesională

În perioada 2008-2012 am fost consilier județean, ocupând și funcția de director general la Direcția de Cultură Dolj în anul 2009.

Adevăratele provocări în administrația publică locală au început în vara anului 2012, odată cu funcția de director general la RAADPFL Craiova, urmată apoi, în perioada 2013 – 2014, de funcția de director general la RAT Craiova și încheind în 2015-2016 ca Administrator Public al Craiovei.

Din punct de vedere managerial, consider că mi-am făcut treaba bine. Indiferent de poziția profesională pe care am ocupat-o am avut și am un respect deosebit pentru oameni. Mama, Dumnezeu să o odihnească, avea o vorbă care mi-a rămas bine întiparită în minte: “A respecta pe alții înseamnă să te respecți pe tine însuți!”.

Mereu am fost în slujba cetățeanului, întodeauna am tratat lucrurile cu celeritate și am încercat să fiu obiectiv.

Din decembrie 2016 am fost ales senator de Dolj în Parlamentul României. Am fost președinte al Comisiei de Cultură în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019 și, apoi, lider al grupului senatorial PSD (70 de senatori) din septembrie 2019 până în octombrie 2020. Ca și activitate parlamentară am avut 114 luări de cuvânt, 129 inițiative legislative, 7 moțiuni, întrebări, interpelări.

Ce vreau?

Din momentul în care, după o muncă politică de 21 de ani, foștii mei colegi de la PSD au renunțat la mine, fără niciun fel de evaluare, fără nici un fel de explicație plauzibilă, am avut șansa de a mi se oferi o mână de ajutor din partea Partidului Mișcarea Populară.

Acești oameni m-au primit cu brațele deschise și mi-au oferit posibilitatea de a candida pentru doljeni de pe poziția UNU la Senat din partea PMP. Și pentru acest lucru, eu le mulțumesc!

Educația este o prioritate pentru noi

România are o rată a abandonului școlar timpuriu de 15,3%, iar media europeană este 11%. Mulți elevi din România nu au avut acces la educație în acest an pentru că nu au avut internet sau un computer, o tabletă la care să se conecteze.

Cele peste 5.500 de unități școlare fără internet cântăresc greu. GREU.

E obligatoriu să asigurăm internet gratuit în fiecare școală și transport gratuit pentru elevi. Reducerea abandonului școlar trebuie să devină prioritate, mai ales în contextul crizei sanitare. Propunerile PMP țin de asigurarea Internetului în toate unitățile școlare, dar și de asigurarea unui computer pentru familiile vulnerabile.

Siguranța cetățeanului este o prioritate pentru noi.

Vă propunem o lege specială Anti-Clan. Rețelele de trafic de persoane s-au întărit în ultimii ani, traficanții stau la umbra unei complicități criminale și au început să creadă că nu pot păți nimic. România și Irlanda sunt singurele state europene aflate pe lista de supraveghere a SUA în ceea ce privește traficul de persoane. Peste 70% dintre femeile traficate și găsite pe străzile din Occident sunt din România. Jumătate dintre victimele traficului de persoane de la noi sunt copii. Suntem în rapoartele Departamentului de Stat alături de Congo, Ciad sau Vietnam.

Legislația trebuie modificată și trebuie să devină mult mai aspră. Dar nu doar pentru traficanți, ci și pentru complicii lor din interiorul statului care ar trebui să își apere cetățenii. Rețelele infracționale nu pot exista fără această complicitate criminală.

89% dintre români consideră că este nevoie de o lege specială de destructurarea a clanurilor interlope cu ramuri adânc înfipte în structurile statului.

Pensiile speciale sunt FURT din banul public și trebuiesc desființate imediat!

Plătim peste 12 miliarde de lei pensii speciale, în vreme ce, după zeci de ani de muncă, mulți dintre seniorii României au pensii rușinos de mici.

E totuși multă ipocrizie în jurul discuției despre eliminarea pensiilor speciale. Rămân faptele, însă. PMP e singurul partid care a înțeles pe deplin că nu se poate face dreptate în sistemul de pensii decât prin eliminarea pensiilor speciale. Singurul criteriu trebuie să rămână contributivitatea. Iar singurii care merită cu adevărat aceste pensii speciale sunt cei care și-au riscat viața pentru țară. Asta spune proiectul PMP din Parlament!

La fel ca la 2 tururi de scrutin, în Parlament s-a găsit rețeta unui blat imens când a venit vorba despre pensii speciale. Nici eliminate, nici impozitate. Doar legi neconstituționale. În realitate e simplu, iar CCR nu ar mai avea nimic de obiectat dacă: (1) am impozita partea necontributivă a pensiilor speciale în plată pentru fiecare prag; (2) am elimina pensiile speciale ce urmează să intre în plată. Politicienii sunt primii care ar trebui să nu aibă aceste pensii speciale. Parlamentari, primari sau președinți de consilii județene sunt primii pentru care trebuie să se elimine privilegiile.

PMP continuă lupta pentru eliminarea și impozitarea pe bune a pensiilor speciale!

Imunitate numai pentru declarații. Parlamentarii nu se pot substitui Justiței. Reducerea numărului de parlamentari la 300

7.765.573 de români au votat în 2009 pentru 300 de parlamentari. PMP este singurul partid care respectă voința românilor și a depus 2 proiecte de lege pentru reducerea numărului de parlamentari. Vom lupta în continuare ca votul vostru să devină lege!

Poporul român este strâns legat de credință. Nu se poate vorbi despre români fără să-i asociezi cu Biserica. Cu Dumnezeu în suflet, strămoșii noștri au luptat pentru Independență, au făcut Marea Unire și au luptat în războaiele mondiale. De la Biserică a pornit și Revoluția din 1989.Calea către Dumnezeu este una simplă, este calea pe care suntem îndrumați în momentele de rătăcire și deznădejde, unde suntem luminați și iertați de păcate.Vreau să duc o politică pentru oameni și în folosul oamenilor. Sunt un om simplu și cu frică de Dumnezeu. Am cei șapte ani de acasă și nu am uitat de unde am plecat și cine m-a ajutat!„Împreună mișcăm România!”

Radu Preda, senator PMP de Dolj

Comandat de PMP – Organizația Județeană DOLJ

Executat de SC Media Sud Europa SA- în insolvență, COD AEP 11200012