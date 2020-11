Sunt Iulian Alexandru Badea și vreau să demonstrez că tinerii pot schimba cu adevărat clasa politică și societatea.

Am 26 de ani. Nu m-am născut în România pentru că, în anul nașterii mele, tatăl meu era jucător la o echipă din Elveția, în Lausanne. Evoluția carierei lui a dictat și formarea mea în primii ani de viață. Astfel, până la vârsta de 10 ani, locuisem și studiasem în Elveția, Coreea de Sud și Japonia.



Odată cu întoarcerea familiei mele în România a început și parcursul meu în țara pe care o simt cu adevărat de suflet. Am urmat toate ciclurile de învățământ ale Colegiului Național „Carol I”, apoi cursurile de licență a două facultăți ale Universității din Craiova: Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Pentru amândouă specializările am absolvit și cursurile de masterat.



Încă din primul an de facultate, am preluat frâiele unei afaceri de familie cu profil imobiliar, în calitate de administrator. Din 2014 și până în prezent am reușit să manageriez cu succes firma, o companie care a creat aproape 50 de locuri de muncă și care aduce și profit.



Pentru că am simțit că pot să mă implic activ și în societate, m-am înscris într-o cursă strânsă pentru a ocupa o poziție pe lista de candidați a Partidului Social Democrat la Camera Deputaților. În urma votului de încredere pe care l-am primit în cadrul Biroului Executiv Județean al PSD Dolj am ajuns să ocup cea de-a doua poziție, un loc care mă privilegiază și mă obligă să mă ridic la nivelul așteptărilor pe care colegii de partid le au de la mine.



Cred în puterea generației mele de a schimba în bine clasa politică, astfel că îmi voi concentra toată priceperea pentru a demonstra acest lucru. Vin din rândul tinerilor, voi lucra printre tineri, în beneficiul tinerilor.

