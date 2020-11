Ministrul Stroe (PNL): Guvernarea PNL nu va lăsa niciun român și nicio regiune în urmă – interviu

Ionuț Stroe este craiovean, deputat și de un an de zile ministrul tineretului și sportului în Guvernul Orban. Este unul dintre cei mai vocali și dinamici miniștri ai sportului din ultimii ani, răspunzând mereu presei și publicului. Și-a asumat să scoată la lumină și să se bată pentru multe „dosare grele” din minister – situația bazelor sportive, nevoia de investiții și importanța readucerii copiilor la sport. A gestionat cu succes redeschiderea sportului pe timp de pandemie, după „lockdown”. Azi candidează pentru un loc în Camera Deputaților, acasă, la Dolj, din partea PNL. A terminat două facultăți, ambele în Craiova, automatică și drept, un master în drepturile omului și are și 10 ani de experiență ca membru al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Am stat de vorbă despre „Programul ministrului Stroe” și despre cum vede viitorul.



PNL a lansat programul „Dezvoltăm România”. Cât din el se referă la zona noastră, a Olteniei?

Toate capitolele se referă într-un fel sau altul la zona noastră! Avem și noutăți absolute, așa cum este noul proiect de investiții pentru Drumul Expres Lugoj – Calafat, care ne va lega de autostrada spre Vest. Alături de acesta: Spitalul Regional din Craiova, finalizarea Drumului Expres Craiova – Pitești și accelerarea proiectului Pitești-Sibiu, baze sportive noi, precum noul și ultra-modernul Ștrand Tineretului, reabilitarea Operei sau modernizarea clădirii Teatrului Național, ori investiții în infrastructura feroviară sau portuară – la Calafat.



Cum credeți că va arăta România peste 4 ani?

Mai unită și solidară. Criza asta ne-a învățat multe și mai ales că: doar împreună putem face lucruri mari. PNL se va baza pe investiții pentru a moderniza statul, pentru a-l aduce cu totul în secolul 21. Dumneavoastră și noi toți avem așteptări ridicate de la serviciile publice. Mai e ceva: ca ministru în echipa care a trebuit să gestioneze criza, vă garantez că Guvernarea PNL nu va lăsa niciun român și nicio regiune în urmă!

Care este pe scurt „Programul ministrului Stroe”?

Oltenia devine pol de investiții. Dezvoltarea economică reală pentru Dolj și Craiova. Readucerea copiilor pe terenurile de sport. Baze sportive noi, ca să aibă oamenii unde să facă mișcare, dar și performanță – în Oltenia și în toată țara. Fără creșteri de taxe. Și să avem curajul să vorbim „pe bune” despre ce ne-a ținut pe loc: după 30 de ani de pesedism și stagnare, suntem în urma altor regiuni, deși merităm cu mult mai mult, pentru că avem oameni muncitori, tineri creativi, tradiție economică și mult potențial.



Ce fel de politician poate aduce o schimbare în România? Care e „ingredientul”?

Mizez pe competență și pe seriozitate. Societatea a evoluat mai repede decât statul și decât unii politicieni de modă veche. Simt această așteptare. Cred sincer că Guvernul Orban a convins muncind mult mai mult decât cei dinainte. Și cu rezultate. Românii vor oameni politici pe măsura muncii lor, pe măsura taxelor plătite.



Ați început politica destul de tânăr, din ce generație faceți parte?

Întâmplarea face că acum sunt cel mai tânăr membru al Guvernului Orban. Mă consider parte din generația care a ajuns la maturitate în politică alături de Klaus Iohannis. El punctează foarte bine valorile despre care mă întrebați. Și mai cred că mare parte din această nouă generație este în PNL, generația care poate realiza proiectul „România Normală”.



Un lucru neștiut despre Ionuț Stroe?

Fac sport minim o oră pe zi, acasă, la sală sau în aer liber, depinde de vreme. Mulți cred că asta te obosește, dar din contră, îți dă mai multă energie și echilibru.