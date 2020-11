Ministrul Stroe (PNL): În 2020 am pus bazele reconstrucției sportului, a infrastructurii sportive și de tineret

Craioveanul Ionuț Stroe, Ministrul Tineretului și Sportului, a definit primul său an de mandat de ministru drept unul „al dezvoltării”. Declarațiile au venit într-o conferință de presă la sediul MTS și au cuprins o listă de 10 mari obiective atinse în ultimele 365 de zile. Între ele: aducerea organizării EURO2020 în România la un nivel „occidental”, repornirea în siguranță a sportului sau demararea refacerii bazelor de tineret cu zeci de milioane de euro din fonduri europene, din noul plan de reconstrucție al UE.

Ministrul Stroe (PNL) a trecut în revistă 10 „borne” atinse pentru tineret și sport într-un an cu multe provocări neașteptate: pregătirea desfășurării EURO 2020, achitarea datoriilor istorice la premierile sportivilor (peste 25 de milioane de lei restante, achitate la zi), obținerea de fonduri europene pentru investiții în Sport și Tineret, demararea unui program amplu de refacere a centrelor de agrement pentru tineret cu un buget care va ajunge la peste 117 milioane euro, investiția în sportul de masă prin acordarea voucherelor pentru copiii și juniorii înscriși pentru prima dată la un club sportiv, demararea programului Generația 28 – pentru finanțarea activităților privind instruirea, pregătirea sportivă și realizarea de competiții sportive ale copiilor și juniorilor.

Un loc important au ocupat în acest an și noul Program de Excelență în Sport, prin care se va susține financiar de Guvern organizarea mai multor competiții internaționale în România, înființarea Consiliului Național Pentru Tineret, lansarea proiectelor pentru tinerii NEETs (care nu sunt încadrați în nicio formă de educație sau muncă) și, nu în ultimul rând, gestionarea crizei COVID-19.

EURO2020, în condiții „occidentale” în România, la anul

“Când am preluat acest eveniment, m-am îngrozit. Mi-ar fi fost rușine să organizăm cel mai important eveniment sportiv pentru România cu stadioane neterminate, cu cârpeli, fără o cale ferată care să lege Aeroportul Otopeni de Gara de Nord. La data organizării EURO, vom avea stadioanele gata, un Aeroport Băneasa ultramodern și funcțional. Vă pot asigura că în luna iunie vom găzdui un eveniment la un cu totul alt nivel decât am fi făcut-o în acest an. Un eveniment de care vom putea fi mândri, în condiții occidentale”, a declarat Ionuț Stroe despre evenimentul amânat de UEFA pentru iunie 2021.

Reașezarea sportului drept componentă a vieții sociale în România. Tinerii și copiii, o prioritate

Ministrul a subliniat cum a schimbat pandemia tot, dar a păstrat un lucru esențial pentru Guvern: „Obiectivul central al activității noastre în cadrul MTS a fost și a rămas reașezarea sportului drept componentă a vieții sociale în România: plecând de la sportul de masă, la nivelul echipelor naționale și investițiilor mult așteptate în zona sportivă. Sportul a fost pentru o perioadă blocat, dar am reușit să îl redeschidem în siguranță în mod treptat. Consider că, în acest moment, toți cei care practică sport după regulile MTS și Ministerului Sănătății o fac în siguranță”. Ionuț Stroe a anunțat și un proaspăt Ordin comun cu Ministerul sănătății, care va permite o testare mai rapidă la nivelul ligilor inferioare și de copii și juniori, prin intermediul unor teste rapide recent omologate.

Introducerea unor programe și proiecte pentru copii și tineri a devenit o prioritate în 2020, pe lângă deja mediatizatul proiect de acordare a voucherelor de 300 de lei pentru echipament sportiv: „Am demarat un program național, Generația 28, pentru instruirea, pregătirea sportivă și realizarea de competiții destinate sportului juvenil. Precum și a persoanelor cu nevoi speciale. Până la venirea mea în Minister, nu aveam operațional un astfel de program, care să finanțeze un program special destinat copiilor și tinerilor. Sunt sigur că astfel putem revitaliza ceea ce înseamnă sport școlar”, a declarat ministrul.

(P)