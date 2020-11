Cele mai bune jucării pentru cei mai mari fani ai serialului Ben 10

Un băiat de zece ani găsește un dispozitiv extraterestru asemănător unui ceas care îi permite să se transforme în zece eroi diferiți, pentru a lupta cu antagoniștii. Foarte repede, băiețelul devine eroul preferat al milioanelor de copii, din întreaga lume. El este Ben Tennyson, cunoscut ca Ben 10!

Serialul cu același nume, difuzat pentru prima dată în 2005, a fost un succes instantaneu pentru copii și este cea mai lungă serie originală Cartoon Network până în prezent. Cu o astfel de popularitate, Ben 10 nu a așteptat prea mult în a crea propriul său brand, care include o varietate de jucării și obiecte de colecție. Acest articol conține o listă cu cele mai iubite jucării Ben 10 pe care copiii tăi vor fi entuziasmați să le dețină.

Figurinele de acțiune pot dubla, de asemenea, ca un obiect de colecție, ceea ce le face să ocupe un loc important pe lista noastră de jucării <a href=”https://www.emag.ro/brands/brand/ben-10″ target=”_blank”>Ben 10</a> pentru copiii dvs. Rețineți că majoritatea acestor figurine nu depășesc 13 cm înălțime și pot reprezenta un pericol de sufocare pentru copiii și bebelușii mai mici.

1. Ben 10

Dacă copilul dvs. este un fan Ben 10, atunci cutia sa de jucării nu este complet fără o figurină Ben 10. Ben 10 este special pentru fanii spectacolului și copiilor cărora le place să colecționeze figurine de acțiune. Figurina are o înălțime de 13 cm și este realizată dintr-un material netoxic, dar potrivit doar pentru copiii mai mari.

Această jucărie este interactivă și are și o funcție vocală. Apăsarea butonului de pe jucărie mișcă spatele figurinei jucăriei și dă impresia că dă din picioare sau cu pumnii. Un alt buton vă permite să auziți două mesaje vocale. Dacă conectați jucăria la Omnitrix Touch, puteți auzi un al treilea mesaj secret.

2. Ultimate Alien NRG Haywire

NRG Haywire este un extraterestru umanoid care a fost, de asemenea, injectat cu ADN extraterestru, ceea ce îi conferă acea culoare unică și numele Haywire. Haywire este unul dintre cei mai puternici umanoizi din Ben 10, iar copilului tău îi va plăcea să-l dețină.

Figurina de acțiune albastră vine cu un accesoriu extraterestru în formă de disc, cu brațe care se pot mișca în sus, în jos și în față. Este statică, nu prea face nimic, însă este un lucru pe care un fan Ben 10 ar vrea să îl dețină. Cu toate acestea, jucăria nu va omite să vă surprindă atunci când îl conectați la discul extraterestru Ultimatrix.

3. Diamondhead

Un alt erou extraterestru în care Ben 10 se poate transforma este Diamondhead, de pe planeta Petropia. Contrar numelui său, Diamondhead este fabricat din cristal și folosește arme precum săbii și scuturi din diamant și trage cristale din mână. De asemenea, extraterestrul își poate schimba și controla fiziologia în funcție de voința sa.

Figurina de acțiune este detaliată, robustă și are 12 articulații. Aceasta are puțin sub 13 cm și vine cu o lamă de cristal, pe care Diamondhead o poate folosi pentru a se lupta cu inamicii. Este unul dintre cei zece extratereștri pe care și i-ar dori fiecare fan Ben 10, în colecția sa.

4. Heatblast

Numele spune totul, nu-i așa? Heatblast este stăpânul tuturor lucrurilor fierbinți. Armele sale sunt mingi de foc pe care le aruncă cu pumnii asupra dușmanilor. Figurina roșie și galbenă este robustă și are o lungime de aproximativ 13 cm. Jucăria vine cu două arme de foc care pot fi atașate la mâini sau detașate, atunci când doriți. Jucăria are 11 articulații și poate fi combinată cu masca și mănușa Heatblast, pentru a completa un cadou de zi de naștere.

5. Dr. Animo

Figurinele de acțiune cu supereroi nu sunt distractive atunci când nu ai un ticălos prezent. Așadar, următoarea opțiune pentru dvs. este un geniu malefic numit Dr. Animo, care este întotdeauna gata să-și folosească creierul pentru a planifica o crimă, oricât de mare sau de mică ar fi.

Figurina Dr. Animo vine cu unul dintre animalele sale mutante, Goatadactyl, o jucărie mică, de culoare violet. Această figurină are, de asemenea, 12 articulații și o înălțime cuprinsă între 12 și 13 centimetri. Trăsăturile detaliate ale personajului și drăguțul său însoțitor mutant fac această jucărie foarte atrăgătoare <a href=”http://meditatii-orice.ro/category/blog/stiri/” target=”_blank”>pentru copiii de toate varstele</a>.

6. Four Arms

Four Arms este un umanoid înalt de 3.5 metri, cu pielea roșie și patru brațe. Este extrem de puternic și poate ridica orice cu cele patru mâini. Four Arms își folosește forța brută pentru a rezolva problemele și poate crea unde de șoc batând din cele patru mâini.

Figurina de acțiune Four Arms are o înălțime de până la 13 cm și vine cu lanțuri detașabile. Figurina este bine lucrată, detaliată și confecționată dintr-un material sigur și robust. Are un total de 17 articulații, datorită perechii de brațe suplimentare pe care o are personajul umanoid.

7. Ben 10 XLR8

XLR8 este cel mai rapid extraterestru în care se poate transforma Ben 10, folosindu-se de ceasul său. XLR8 se poate deplasa la viteze de peste 800 km/h și poate reacționa într-o fracțiune de secundă. Figura zveltă a extraterestrului îi permite să se miște la fel de repede ca gândurile sale, pentru a-și ataca dușmanii.

La fel ca celelalte figurine de acțiune Ben 10 ale francizei, XLR8 este, de asemenea, foarte detaliat și vine cu accesorii care pregătesc extraterestrul pentru a-și învinge adversarii. Jucăria are o înălțime de 13 cm și vine cu accesorii de curse, inclusiv trei conuri de parcare.

În plus față de acestea, puteți cumpăra și setul de jocuri Alien Force, ce conține 50 de figurine de jucărie extraterestre, dacă doriți mici cadouri pentru o petrecere de zi de naștere cu tematică Ben 10.