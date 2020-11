Ionuț Stroe, ministru PNL: „Oltenia a devenit pol de investiții în guvernarea PNL” (interviu)

Craioveanul Ionuț Stroe a fost „surpriza” Premierului Orban la prezentarea cabinetului său, acum un an, fiind propus Ministru al Tineretului și Sportului. A avut un mandat marcat de închiderea și redeschiderea treptată și în siguranță a sportului în pandemie. În decembrie candidează din nou pe listele PNL Dolj, alături de Ștefan Stoica, președintele filialei, și Nicolae Giugea, candidatul PNL la primăria Craiovei. Ionuț Stroe este unul dintre cei doi miniștri care reprezintă PNL Dolj, alături de Nicolae Ciucă, Ministrul Apărării și locul 1 pentru Senat. PNL a obținut peste 30% la alegerile locale în Dolj și își propune chiar un scor mai bun în decembrie.

Va guverna PNL după 6 decembrie?

Da. Avem cel mai bun și mai consistent program. Garanție stau investițiile făcute de Guvernul Orban în 2020, chiar în perioada de criză. Volumul lor este peste tot ceea ce a făcut PSD în ultimii 3-4 ani. România are nevoie de dezvoltare. Mulți ani de zile am stagnat cu PSD, am mers în ritm de melc.

Veți repeta rezultatul de la locale, unde PNL a ieșit pe primul loc?

Vom fi peste scorul de la locale. La Dolj, PNL a crescut constant. Românii mai au energie să voteze și vor confirma direcția de la alegerile europene, de la prezidențiale și locale, unde am câștigat. Este nevoie să finalizăm schimbarea politică la toate nivelurile. Există o șansă unică pentru o guvernare stabilă și un parteneriat PNL – Klaus Iohannis, pentru că urmează 4 ani fără alegeri, fără scandal, în care putem construi.

Doljul a preferat mulți ani PSD, cu ce vine PNL în plus acum?

PNL înseamnă dezvoltare rapidă, reală, în comparație cu înapoierea oferită de PSD. Nu cred că ne place cum arată Doljul și Oltenia după 30 de ani de PSD – cu investițiile rămase mult în urmă. Diferența majoră la PNL stă în oamenii de pe listele de candidați. Avem o ofertă politică fără precedent, cu doi miniștri din Oltenia în Guvernul Orban și amândoi sunt pe lista de la parlamentare de la Dolj, Generalul Ciucă, Ministrul Apărării, și eu. Prin comparație, PSD-ul nu are o listă de candidați în județ cu care să facă performanță.

Care sunt realizările lui Ionuț Stroe în ultimii 4 ani?

Munca în opoziție, în prima linie, când am reușit să oprim regimul PSD-Dragnea și atacurile PSD la justiție. Apoi a fost preluarea guvernării de către PNL, în momente foarte grele pentru România – cu o criză lăsată de PSD în bugetul țării. La Ministerul Tineretului și Sportului, realizarea cea mai mare este că am reușit să repornim sportul în siguranță, antrenamentele, competițiile, după starea de urgență, și să deschidem ministerul pentru fonduri europene pentru zeci de milioane de euro – ceva ce nu s-a făcut niciodată aici.

Care sunt planurile Guvernului PNL pentru Craiova și Oltenia?

În timpul guvernării PNL, Oltenia a devenit și va rămâne un pol de investiții, cu lucrări în forță la două autostrăzi și un spital regional, în doar un an de zile. Nu multe regiuni se pot lăuda cu asta, poate doar cei din Ardeal. Oltenia este un nod strategic pentru România în relația cu Occidentul, care nu mai poate fi ocolit de nici un guvern.

Ce vrea Ministrul Stroe, ministru al sportului, pentru Craiova?

Să ne batem de la egal la egal cu Bucureștiul și Clujul pentru organizarea de mari evenimente internaționale. Pregătim și câteva investiții noi în infrastructura pentru sport – un bazin după un concept ultra-modern în locul Ștrandului Tineretului, dar și modernizarea Sălii Voința.

Veți face alianță la guvernare cu USR-PLUS?

PNL va câștiga alegerile și va sta la masă cu aceia care doresc dezvoltarea României.