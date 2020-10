Din 2017, pe piaţa craioveană a apărut o nouă pizza, care îi provoacă pe iubitorii celui mai popular produs culinar italienesc să descopere un gust altfel: gustul brânzeturilor naturale, din lapte, fără grăsimi hidrogenate, gustul mezelurilor specifice Italiei, de cea mai înaltă calitate, gustul ingredientelor proaspete în locul celor congelate.

Pizza de fitze este disponibilă este disponibilă doar cu livrare la domiciliu sau ridicare de la ghişeu. La ridicarea de la ghișeu, clienţii beneficiază și de o reducere.

Ingrediente autentice, de la furnizori români

Pizza de fitze este denumirea cu haz prin care antreprenorul care a intrat în această afacere şi-a dorit să transmită mesajul său principal pentru iubitorii de pizza: gustul diferă enorm în funcţie de produsele folosite, iar o pizza „de fitze” este o pizza pentru cei care apreciază calitatea.

„În 2017 am decis să deschid o afacere care să fie total diferită de domeniul meu de activitate, eu lucrând în IT. Când am ajuns la ideea pizzeriei, m-am gândit că toate cele încercate de mine aveau acelaşi gust şi am simţit nevoia să aduc ceva nou pe piaţă. M-am hotărât să merg pe calitate şi produse autentice şi, de ce nu, să susţin producătorii români. În afară de ce nu se fabrică în România, toată marfa e luată de la producători autohtoni Sunt brânzeturi care se produc la noi şi sunt foarte bune şi, din păcate, lumea nu prea ştie de aceşti producători. De ce să nu ajut oameni care din asta trăiesc? Eu sunt sibian de loc, iar furnizorul brânzeturilor noastre este o fabrică din Sibiu. Ştiţi că e o vorbă, dacă nici sibienii nu ştiu să facă brânză! Inclusiv mozzarella e produsă aici”, povesteşte managerul Pizzadefitze.ro.

Acesta spune că şi-a propus să facă o pizza cât mai naturală, fără E-uri, fără nimic congelat. „Singurul produs care este, uneori, congelat, este broccoli, pe care nu îl găsim proaspăt în anumite perioade.”

Pizza celor care apreciază calitatea

Pizza de fitze a fost primită foarte bine de clienţi, spune managerul afacerii. „Sigur, niciodată nu poţi mulţumi pe toată lumea, mai ales când e vorba de gust. Mai ales că, pentru cine nu e obişnuit cu gustul natural, poate părea iniţial ciudat. Am şi introdus gusturi noi. De exemplu, avem două produse unde se foloseşte brânza de burduf, care în zona Olteniei nu are o popularitate foarte mare. Dar au prins foarte bine şi sunt foarte vândute. În general, clienţii noştri din primele zile sunt clienţii noştri şi acum”, adaugă administratorul, care pune accent şi pe păstrarea aceluiaşi gust. „Indiferent de tura sau de ziua în care comanzi, gustul e acelaşi, punem accent pe respectarea reţetarului”.

Ofertele pizzeriei

Meniul mai cuprinde și paste, salate și legume (dovlecel și vânătă) pane.

La 4 pizza normale sau XL, clienţii primesc 4 sosuri din partea casei, iar la orice pizza party sunt incluse şi 3 sosuri. Pentru 5 pizza comandate, a şasea este din partea casei.

Important de ştiut este că toate sosurile „de fitze” sunt făcute în casă. „Clienţii nu primesc un simplu ketchup sau o maioneză de usturoi la plic. Avem sos dulce, picant, ulei picant şi sos de usturoi, toate făcute de noi”.

Clienţii au posibilitatea de a-şi personaliza pizza pentru a comanda în funcţie de gust şi preferinţe.

Livrare în localităţi limitrofe şi plata cu card

O altă noutate cu care a venit Pizzadefitze este livrarea în localităţi limitrofe, precum Cârcea, Malu Mare, Preajba, Podari, Şimnic sau Breasta. „Nu percepem taxă de transport. Sigur, pentru zonele limitrofe există o comandă minimă, însă nu am fost niciodată adeptul unei taxe pentru livrare. Am comandat pizza pe trei continente şi niciodată nu mi s-au cerut bani pe transport. Doar mă rugau să mai adaug ceva la comandă, ceea ce mi se pare perfect normal, mai ales când există o distanţă considerabilă. Mă bucur că pot spune că avem mulţi clienţi în aceste localităţi din apropierea Craiovei”.

Un alt lucru important de ştiut este că la Pizza de Fitze este posibilă plata cu cardul, încă din prima zi de când noua pizza a apărut pe piaţă.

Comenzile se fac la numărul de telefon 0799203030, iar meniul poate fi consultat pe www.pizzadefitze.ro.

„Clienții noștri sunt considerați nu doar clienți, ci parteneri. Fără ei, nu am exista. Așa că ținem cont de fiecare părere, de sugestiile lor. Ne propunem să remediem în cel mai scurt timp orice situație pe care o sesizează și încurajăm o comunicare deschisă, pentru că asta ne ajută să fim mai buni”, transmite managerul Pizza de Fitze.