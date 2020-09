Florinel Stancu, candidat PRO România la Președinția Consiliului Județean Dolj: „Noi venim cu o generaţie nouă pentru administrația publică locală, cu oameni profesioniști care detestă corupția”

Președinții de consilii județene și primarii vor avea puteri maxime asupra fondurilor europene de miliarde de euro care vor fi alocate României în perioada de programare 2021-2027 pentru investiții regionale, destinate inclusiv firmelor mici și mijlocii, conform viitoarei arhitecturi instituționale propuse de Ministerul Fondurilor Europene. Din acești bani vor putea fi realizate investiții județene în drumuri, utilități, școli, spitale, eficiență energetică în clădiri, turism, patrimoniu cultural, digitalizarea serviciilor publice locale/soluții smart city, etc.

Asta înseamnă că autoritățile locale nu vor mai avea nicio scuză dacă nu vor atrage proiecte medii și mari în următorii 4 ani. Vor avea la dispoziție bani pentru dezvoltarea infrastructurii și îndeplinirea obiectivelor indicate în Agenda 2030 a Națiunilor Unite și cele din New Green Deal of the Europe Commission, care să asigure neutralitatea climatică până în 2050 și trecerea la energia regenerabilă până în 2035.

Problema rămâne însă aceeași: au actualii conducători ai județului Dolj capacitatea să atragă aceste fonduri?

Președintele PRO România Dolj, Florinel Stancu, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dolj, susține că actualii aleși locali şi-au spus cuvântul și că administrația județeană are nevoie de oameni pregătiţi pentru viitor, nu pentru trecut.

„Le mulţumim, dar noi mergem mai departe cu oameni noi. Doljenii trebuie să aleagă viitorul, nu trecutul. Noi vrem ca judeţul Dolj, oraşul Craiova, să se îndrepte către un alt nivel. Viziunea noastră constă în repoziţionarea întregii comunităţi regionale la nivelul Uniunii Europene şi al relaţiilor internaţionale, cu demersuri ce vor face din Oltenia, din județul Dolj, un punct de referinţă pentru vecini. Noi venim cu o generaţie nouă pentru administrația publică locală, cu oameni profesioniști care detestă corupția, care pot vorbi argumentat, care pot răzbate, dispun de idei inovatoare şi de o strategie de planificare integrată menită să regândească dezvoltarea județului într-o dimensiune globală şi într-o economie deschisă”, spune Stancu.

Partidul PRO România propune pentru alegerile locale din 27 septembrie oameni cu experiență, majoritatea cu activități și cariere impresionante, care nu au mai făcut politică până acum.

În unul din textele sale de pe pagina de Facebook, Florinel Stancu își asumă rolul de coordonator cu experiență politică al cărei misiune este să ofere publicului o nouă generație de politicieni locali:

„Cu excepția mea, care dețin funcția de deputat și fac politică la nivel înalt de peste 8 ani, restul echipei mele candidează pentru prima dată și au ales PRO România pentru că este singurul partid care are drept obiectiv realizarea unui master plan pentru dezvoltarea ţării şi promovarea unor proiecte de construcţie pentru un viitor european fără a ignora specificul nostru național”.

Lista candidaților PRO România pentru Consiliul Județean Dolj este alcătuită din ingineri, doctori, arhitecți, IT-ști, antreprenori, profesori și foști angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Toți s-au angajat să implementeze în următorii patru ani un program de guvernare care să asigure o tranziție a județului către o economie „curată”, susținută de o producție tot mai mare de energie regenerabilă, cu o agricultură rezistentă la schimbările climatice și cu fonduri europene îndreptate către dezvoltarea infrastructurii și susținerea unei societăți echitabile.

„Pentru asta nu trebuie să inventăm roata, ci s-o facem să meargă mai repede și în folosul tuturor”, declară candidatul PRO România. „Putem schimba lucrurile încă din 28 septembrie 2020 prin câțiva pași concreți: vom constitui o echipă formată din cei mai buni funcţionari care s-au ocupat de atragerea fondurilor europene până acum la nivelul administrației județene. În câteva luni o vom completa cu noi consultanți de top de la Comisia Europeană specializaţi pe politici şi proiecte europene. Apoi vom aloca o sumă considerabilă din buget pentru acest departament, dar şi pentru cofinanţare. În câţiva ani vom avea în derulare 3 proiecte judeţene mari şi zeci de proiecte mijlocii ce vor transforma județul în bine. În primii doi ani îmi propun să-l fac mult mai atractiv pentru investitorii mari și puternici pentru ca în ceilalți doi să investim în programe menite să reducă decalajele dintre rural și urban”, a conchis Florinel Stancu.