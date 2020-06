Seminarii cu acces gratuit organizate de Bebeti pe teme privind educația copiilor

BEBETI Training Area și BEBETI, Agenția de recrutare bone și menajere, organizează pe 30 iunie și 2 iulie 2020 seminarii cu acces GRATUIT pe teme de interes privind îngrijirea și educația copiilor.

Evenimentul din data de 30 iunie 2020 ora 17 va fi organizat la sediul Centrului CLASS – THE CENTRE OF LEARNING ASSISTANCE FOR SCHOOL AND SOCIETY, de către Bebeti Training Area, în parteneriat cu Centrul Class. Evenimentul are ca scop identificarea nevoilor de îngrijire și educație a copiilor și promovarea serviciilor de babysitting și afterschool oferite de organizațiile partenere.

Acest eveniment este destinat atât părinților cu copii preșcolari, cât și celor care se află în ciclul primar și gimnazial.

Se vor prezenta modalitățile de finanțare a familiilor cu copii preșcolari prin ajutor financiar de la stat, conform legii 35/2020, cum se poate angaja un babysitter, cât din veniturile bonei sunt plătite de către stat, cum se califică o persoană în profesia de bonă, care este rolul acesteia în familie și ce atribuții trebuie să aibă.

De asemenea, puteți afla despre alternativele educaționale pentru copii cu vârste între 5 și 18 ani, în sistem de after school, și ce activități pot desfășura aceștia la Centrul Class.

Evenimentul se desfășoară cu participarea:

dnei. Loredana Cimpueru, consilier CLASS, sociolog în cadrul Universității din Craiova

dnei. Cristina Pirlog, consilier în orientare privind cariera, trainer și cadru didactic asociat la Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova

dnei Cristina Plăiașu, avocat specializat in legislația privind raporturile de muncă la nivel organizațional și medierea relației dintre angajator și angajat.

Eveniment despre transferul de autoritate, cu psihologul Irina Gruia

Evenimentul din 2 iulie 2020 este un seminar susținut de psihologul Irina Gruia. Se va desfășura între orele 15.00-17.00 și are ca temă „Transferul de autoritate“.

Specialistul ne va ajuta să înțelegem cum se construiește autoritatea în relația cu copilul și cum se produce transferul acestei autorități în relația cu bona. Va fi un seminar interactiv, în care psihologul va răspunde tuturor provocărilor aduse.

Evenimentul va avea loc în aer liber, respectând măsurile de siguranță impuse de noul context social, la adresa: Gradina Terapeutica, Str Alexandru Macedonski, nr 49B.

BEBETI TRAINING AREA este o societate autorizată să organizeze programul de calificare pentru babysitter și este principalul formator de calificare în meseria de babysitter din Sud Vestul Olteniei. Pe lângă serviciile de formare profesională a adulților și consiliere vocațională și de carieră, BTA oferă și suport privind angajarea personalului calificat.

BEBETI – Agenția de recrutare este o societate autorizată în recrutarea și plasarea forței de muncă pe piața internă, specializată în recrutarea de bone, menajere și îngrijitoare bătrâni.

Înscrierile la cele doua evenimente se pot face astfel :

Eveniment 30 iunie 2020 – prin formularul de aici >>

Eveniment 02 iulie 2020 – prin formularul de aici >>