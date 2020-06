Childrentoys.ro: Povestea unui business născut pe timp de pandemie

Alin Stoian este un tânăr antreprenor care, până în luna martie, se ocupa cu entuziasm de mica sa afacere din București: un afterschool. Peste noapte, însă, toate reperele sale de business s-au dat peste cap. A izbucnit pandemia, școlile, creșele și programele afterschool au fost suspendate, iar Alin s-a văzut, deodată, într-un scenariu greu de prezis.

Nu a stat pe gânduri prea mult. Și-a dat seama că trebuie să facă neapărat ceva. Așa că a rămas cu gândul la copii și a decis să deschidă un magazin online de jucării. Astfel a apărut childrentoys.ro.

„Ideea mi-a venit în timpul pandemiei, când am realizat că ne aflăm într-un blocaj cu afterschool-ul nostru. Am simţit că trebuie să facem ceva, să ne reprofilăm rapid. Peste tot mesajul era să ne adaptăm, să ne orientăm către online, dar afacerea noastră nu se preta la acest lucru. Ne-am gândit la un magazin online şi am ales unul destinat articolelor pentru copii, fiind mai apropiat de segmentul de public cu care eram obişnuiţi. Aşa am ajuns la jucării şi totul a mers foarte repede. În mai puţin de o lună aveam totul gata”, povestește Alin.

În mai puțin de o lună, totul era gata

Pe 27 aprilie s-a decis, iar pe 20 mai era deja online. Site-ul, contractele semnate cu importatorul de jucarii, cu procesatorii de plati online, cu firmele de curierat si prezenta in marketplace-urile consacrate erau deja etape parcurse cu brio.

Cum Childrentoys.ro e un nume nou pe piață, acum marea provocare a lui Alin este să dobândească vizibilitate și credibilitate.

ChildrenToys sunt două cuvinte legate ce formează un brand nou, despre care oamenii nu ştiu nimic. Avem de construit încrederea. Cum încercăm să facem asta? Prin produse de calitate, prin oferirea unor facilităţi care să îi convingă pe oameni să vină la noi. Avem transport de numai 9 lei pentru comenzile până în 89 lei şi gratuit la tot ce depăşeşte această valoare. Şi avem opţiunea de retur în 30 de zile, faţă de cele 14 zile prevăzute de lege cu care oamenii sunt obişnuiţi. Suntem prezenti și în social media, pe pagina noastră de Facebook prezentăm în fiecare zi câte 2 articole, iar o dată pe luna oferim câte o jucărie gratuit, prin intermediul unui concurs în colaborare cu importatorul nostru, Network One Distribution.

Pe childrentoys.ro se găsesc deja foarte multe articole pentru copii, jucării interactive, pentru vârste de la 0 la 13 ani. Magazinul acoperă o plajă largă a articolelor pentru bebeluşi. Jucăriile sunt produse de branduri cunoscute.

„Avem multe figurine, foarte îndrăgite de cei mici, cu personajele lor preferate, precum Elena din Avalor, Eroi în Pijama, Ştrumfi, Minionii. Avem maşinuţe cu telecomandă diverse modele si multe jucării pentru folosit în aer liber. Lucrăm cu un importator de încredere, cu experienţă. Intenţiile noastre sunt bune, nu ne aşteptăm la profit instant. Avem preţuri corecte, fără adaosuri mari, chiar putem spune ca avem printe cele mai mici preturi de pe piață. Construim pas cu pas, oferind bucurie celor mici”, transmite tânărul antreprenor.