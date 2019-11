Zece mii de euro în zece zile, prin UNIC Imobiliare

UNIC Imobiliare vine cu o nouă ofertă spectaculoasă pentru clienţii săi. Promoţia este legată de unul dintre cele mai recente proiecte de care se ocupă compania, un bloc cu 5 etaje construit în Brazdă, la Regia de Tutun. Primii zece cumpărători care semnează precontractul în primele zece zile vor primi un bonus valoric de 1.000 de euro de la dezvoltator, care va putea fi folosit pentru îmbunătăţiri suplimentare aduse locuinţei achiziţionate.

Bucătării separate, conform dorințelor clienților

Proiectul derulat în exclusivitate de către dezvoltator cu compania UNIC vine să consolideze imaginea puternică din cei aproape 18 ani de existenţă pe piaţa de imobiliare. Dar blocul de la Regia de Tutun este mai mult decât o simplă colaborare cu un dezvoltator. Pentru că echipa UNIC este mereu preocupată de nevoile clienţilor săi, de această dată compania şi-a pus amprenta într-un mod original asupra proiectului.



„Putem spune că am venit cu o noutate pe piața construcțiilor din Craiova. Am insistat, la acest proiect, pentru bucătării separate, într-o perioadă când toate construcțiile noi au bucătării open-space, pe model vestic. De ce am făcut acest lucru? Pentru că asta își dorește clientul. De la cumpărător ştim cum să gândim şi ce să cerem. Gândim ca un cumpărător în masă. Și, de fapt, acesta este și rolul nostru. Să ne punem în locul clientului ca să putem veni în întâmpinarea așteptărilor sale“, spune Nicu Răduț, managerul UNIC.



Acesta explică și de ce bucătăriile separate sunt atât de importante pentru un cumpărător: „Românii menţin tradiţia mâncatului acasă, de aceea bucătăriile open space nu au utilitatea maximă pentru noi. Tradiţia noastră, ca popor, este să ne gătim și nu trebuie să forțăm schimbarea. Dezvoltatorul a înţeles că trebuie să construiască conform dorinţelor clientului“.

Construcție modernă și investiție avantajoasă

Blocul din Brazdă are lift, garsoniere decomandate, cu bucătărie separată și suprafețe generoase (38.37 mp), apartamente cu 2 camere și balcoane (cu suprafețe pornind de la 45 la 47 mp). În bugetul locuinței, clienții își aleg toate finisajele, conform dorințelor proprii, pentru a se bucura, astfel, exact de casa pe care și-au închipuit-o.

„Proiectul încă păstrează preţurile bune ale pieţei, iar apartamente sunt o alegere excelentă atât pentru familii tinere, dar şi pentru investitori. Randamentul la suma investită este foarte bun, având în vedere preţurile chiriilor din zonă, de 250-270 euro“, precizează Nicu Răduț. Un apartament costă în jur de 46.000 de euro, iar termenul de finalizare al lucrărilor este septembrie – octombrie 2020.