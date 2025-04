Atmosferă, emoţii şi bucurie! CSV Craiova U16 a cucerit titlul internaţional la Easter Cup

Echipele CSV Craiova continuă să impresioneze nu doar la nivel naţional, ci, mai nou şi pe plan internaţional. În perioada 17-20 aprilie, în Italia, mai exact în zona Ancona, formaţiile U13 şi U16 ale CSV Craiova au participat la un turneu mare intitulat Easter Cup, o competiţie la care au luat parte nu mai puţin de 128 de echipe din diferite ţări. De menţionat că, printre participante s-au regăsit multe formaţii din „cizmă“, Steaua Roşie, dar şi renumita naţională a Ucrainei.

La finele turneului, ambele formaţii craiovene au avut motive de mândrie. Dacă la U13 s-a obţinut locul al treilea şi, implicit, medalia de bronz, fetele U16 au dat peste cap toate calculele şi au triumfat la Easter Cup. Astfel, junioarele CSV Craiova au fost medaliate cu aur şi au avut onoarea de a învinge echipe puternice, printre care şi naţionala Ucrainei! Pe lângă acea victorie, micuţele oltence au mai bifat victorii în grupă şi au trecut în fazele eliminatorii de Apollo Primo Siena cu (2-0) şi Volley Sassuolo (2-0).

CSV Craiova U16: Băscrăcea Sara, Pupăză Antonia, Trandafirescu Andra, Leoveanu Ema, Ionescu-Petrencu Alexandra, Ion Maria, Zmărăndache Sophia, Preda Raissa, Poenaru Riana, Bărbulescu Andreea, Caprărescu Maya, Badea Eva, Florea Raisa, Răducă Alesia. Antrenor: Radu Chifu.

Super rezultat şi la U13!

La U13, pentru a pune mâna pe medaliie de bronz, CSV Craiova a foste nevoită să le învingă pe Recanati (dublu 2-0), Elisir NVP (2-0), Ellera (2-0). Singura înfrângere a survenit în disputa din semifinale, cu Arabona.

CSV Craiova U13: Mociofleacă Clara, Mitran Casiana, Crăciun Patricia, Călin Rebeca, Cîrpici Iulia, Păun Ana, Vîlceanu Eva, Băscrăcea Maya, Nedelea Iulia. Antrenor: Radu Chifu.

La finele competiţiei, sportivele Craiovei au avut onoarea de a fi felicitate de către consulul onorific al României, precum şi de cel al Moldovei.

Radu Chifu: „N-am trăit în viaţa mea asemenea emoţii!“

Emoţiile şi trăirile de pe bancă parcă au fost încă prezente în glasul lui Radu Chifu, cel care a vorbit cu GdS despre cele întâmplate în Italia. Acesta a retrăit momentele superbe de după victoria cu Ucraina şi dinaintea marii finale şi a menţionat că tot ceea ce i s-a întâmplat a fost unic.

„Am avut parte de câteva zile de pus în ramă. Pe lângă toate meciurile disputate, în număr mare, emoţiile şi trăirile sunt greu de explicat în cuvinte. Au fost şi mulţi susţinători, fani ai fiecărei echipe, care au creat atmosferă. Doar dacă ne gândim că au fost 128 de echipe prezente la finală, fiecare având câte 20 de membri. Practic am avut sala aproape plină, iar noi nu am jucat niciodată cu atâta lume în tribune. Am jucat cu naţionala Ucrainei, cel mai greu joc de la acest turneu. Am câştigat după multă muncă depusă, pentru că în primul set a fost 30-28.

Nici nu am apucat să ne bucurăm prea mult, pentru că a urmat finala imediat. Dar nu pot să spun ce emoţii erau când se cânta imnul Italiei, când erau atâţia copii la un loc. A fost ceva ce n-am trăit în viaţa mea şi clar că inclusiv fetele au fost afectate pe plan emoţional. Totuşi, am văzut că s-au ambiţionat şi mai mult. Când s-a aflat că am picat cu naţionala Ucrainei, toată lumea ne compătimea. Eu am spus că tocmai acele jocuri îmi plac şi se pare că a ieşit bine“, a declarat Radu Chifu.

„Sunt extrem de mulţumit de tot ceea ce am realizat!“

Având în vedere talia mai mică a sportivelor de la U13, o medalie la acest turneu era greu de imaginat pentru Radu Chifu. Totuşi, acest lucru s-a realizat, iar antrenorul Craiovei s-a arătat, de-a dreptul, încântat de reuşită.

„La U13 ţin să specific că nu mă aşteptam la această medalie de bronz. Sunt extrem de mulţumit de tot ceea ce am realizat şi acolo. Avem o echipă cu talie mai mică, dar fetele au jucat la un nivel excelent. În România, acest minivolei la U13 îl jucăm în patru jucătoare. Aici am jucat în şase şi e foarte greu să schimbi sistemele de joc deodată şi să şi câştigi meciuri. În semifinale a fost, pur şi simplu, o cădere. Ne bucurăm că am reuşit, apoi, să câştigăm jocul pentru bronz. A fost o experienţă deosebită“, a mai spus Radu Chifu.

