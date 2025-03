Volei (m) / SCMU Craiova merge la Braşov pentru un prim meci din semifinalele Diviziei A1

Încep semifinalele în Divizia A1. Voleibaliştii de la SCMU Craiova vor disputa sâmbătă, de la ora 20.00, la Braşov, prima mansă din semifinalele campionatului. Disputa împotriva campioanei este mult aşteptată de fanii grupării oltene, care speră din nou la o medalie şi, de ce nu, la un loc în marea finală.

SCMU Craiova a pornit cu gânduri pozitive la Braşov, pentru jocul cu Corona lui Laurenţiu Lică. Adversarele din weekend au fost vecine de clasament la finele sezonului regular, pe locurile doi şi trei şi au reuşit, în primul joc eliminatoriu, să treacă de echipe incomode, cum ar fi Rapid şi Steaua.

Bineînţeles, Corona are prima şansă la accederea în finală, date fiind şi rezultatele directe cu SCMU Craiova din acest sezon, precum şi lotul ceva mai puternic pe care îl are la dispoziţie. De asemenea, trupa lui Lică are şi avantajul moral al titulaturii de „campioană a României“. Cum nu totul poate fi perfect, în calea Braşovului va sta o formaţie extrem de arţăgoasă, cu rezultate excelente în acest sezon, în speţă Craiova. Oltenii au surprins de multe ori pe tot parcursul campionatului regular, iar locul al treilea ocupat înaintea play-off-ului nu este deloc întâmplător.

Indiferent de rezultatul din în prima manşă, cele două echipe se vor întâlni, o săptămâna mai târziu, şi în Bănie. Apoi, în funcţie de scorul înregistrat după cele două meciuri, va mai avea loc sau nu o ultimă dispută, decisivă, sub „Tâmpa“.

În cea de-a doua semifinală se vor întâlni Dinamo Bucureşti şi Zalău.

Citeşte şi: Lupte / Georgiana Lircă a obţinut medalia de bronz la Europenele U23 de la Tirana