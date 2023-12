Volei (m) / SCMU Craiova a ajuns la un acord cu Milos Culafic

Echipa masculină de volei SCMU Craiova s-a micat destul de rapid pe piața transferurilor, după ce Finolli a fost cedat de curâdn către un alt club. Conducerea clubului alb-albastru a luat măsuri imediate și l-a repatriat pe Milos Culafic, un voleibalist cu multă experiență la nivel european și nu numai.

„Moșul a venit mai devreme la SCM Universitatea Craiova. Astfel, clubul nostru s-a înțeles cu voleibalistul Milos Culafic, cel care va întări formația noastră și va intra în garnitura echipei de volei masculin după 1 ianuarie.

Noul nostru „fals” este născut pe 13 august 1986, măsoară 2,06 m și este un adevărat jucător de echipă, ceea ce ne face să credem că ne va fi cu adevărat de ajutor în campionatul nostru. Muntenegreanul are o vastă experiență, fiind legitimat la cluburi precum OK Budućnost Podgorica, OK Budvanska Rivijera Budva, Suwon KEPCO 45, Stade Poitevin Volley-Ball, Neftegazuniver, Suwon KEPCO Vixtorm, Arago de Sète, Şahinbey Belediye, Bolívar Voley, Spacer’s Toulouse Volley, Sazman Omran, Aurispa Alessano, Volley Schönenwerd, OFI Crete, Shabab Alahli, Al Faisaly și Al-Ittihad. Îi urăm mult succes în tricoul alb-albastru!“, se arată în comunicatul SCMU Craiova.

Menționăm că, în ultimul meci din 2023, SCMU Craiova a cedat în deplasarea de la Rapid, scor 0-3 (18-25, 18-25, 20-25).

