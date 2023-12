Volei (m) / Dănuţ Pascu: „Am meritat victoria cu Constanţa şi mă bucur de cele trei puncte!“

Echipa masculină de volei SCMU Craiova a obţinut o victorie importantă în Divizia A1, după două runde de „secetă“. Formaţia pregătită de Dănuţ Pascu s-a impus cu scorul de 3-1 (25-17, 25-20, 18-25, 25-16) în deplasarea de la Constanţa.

Contactat de GdS, tehnicianul formaţiei din Bănie, Dănuţ Pascu, a ţinut să-şi felicite jucătorii pentru atitudinea excelentă din acest joc. De asemenea, acesta a evidenţiat centrii echipei, care au avut una dintre cele mai bune evoluţii de până acum din acest sezon.

„Băieţii au realizat că era un meci important şi că aveam nevoie de victorie. S-au mobilizat exemplar, au jucat foarte bine, cu un spirit bun în teren. S-a observat cu ochiul liber că şi-au dorit victoria şi am bifat un succes clar. Chiar dacă am pierdut setul al treilea pe un fond de relaxare, celelalte seturi pe care le-am câştigat au fost clare. Am meritat această victorie şi mă bucur de cele trei puncte, care sunt, de asemenea, foarte importante. Această victorie contează, pentru că vine după calificarea în CEV Cup. Legăm victoriile şi e un lucru bun pentru moralul echipei şi nu numai.

Totodată, această victorie este importantă pentru economia clasamentului. Dacă pierdeam acum, ne duceam în a doua parte a clasamentului şi nu era bine deloc pentru noi. Faptul că acum am luat toate punctele ne ţine pe linia de plutire, cu speranţe la mai bine pe parcurs. În meciul acesta, de exemplu, au jucat bine centrii, lucru pe care nu prea l-au făcut până acum. Este o revenire a centrilor în joc şi este de bun augur pentru noi“, a declarat Dănuţ Pascu.

Misiune aproape imposibilă cu Rapid

Pentru SCMU Craiova va urma, miercuri, un duel cu Rapid, în returul din prima fază a Cupei României. În jocul tur, din Bănie, bucureştenii s-au impus cu 3-0, iar misiunea echipei oltene este una aproape imposibilă.

„Pentru noi urmează duelul cu Rapid, din Cupă, returul de la Bucureşti. Partida va avea loc miercuri, dar, să fim realişti, nu ştiu ce şanse putem avea. Ei au câştigat cu 3-0 la Craiova, iar acum trebuie să învingem, practic, cu 4-0 (n.r. – 3-0 + setul de aur). Orice alt rezultat ne elimină din competiţie, iar misiunea va fi mai mult decât complicată. Sâmbătă, apoi, de la ora 18.00, vom juca cu Steaua, în Sala „Ion Constantinescu“ şi avem nevoie fără doar şi poate de o victorie“, a adăugat tehnicianul craiovean.

