Volei (m) | SCMU Craiova a cedat în fața Arcadei Galați

Echipa masculină de volei a SCMU Craiova a pierdut categoric, scor 0-3 (23-25, 23-25, 18-25), partida susținută sâmbătă, în Sala „Ion Constantinescu“, în fața Arcadei Galați. Disputa a contat pentru etapa a 6-a din Divizia A.

SCMU Craiova: Stohr 11 puncte, Cuk 5, Hernandez 4, Călin 6, Finolli, Krstic 11 – Diaconescu (L). Au mai intrat: Jimenez 2, Ocunschi 1, Paez.

„Am pierdut un meci împotriva echipei campioane a ultimelor cinci ediții. Să nu uităm că echipa din Galați s-a calificat și în grupele Champions League. În primele două seturi eu zic că am jucat destul de bine până pe final, când le-am pierdut la 23. Părerea mea este că experiența și-a spus cuvântul și ei au gestionat mai bine finalurile de set. În setul trei am căzut psihic, am jucat inexact, am greșit foarte mult. Nu știu dacă este normal, dar trebuia să luptăm până la capăt, indiferent de situație. Una peste alta, Arcada Galați a fost mai bună, recunosc acest lucru“, a declarat antrenorul echipei SCMU Craiova, Dan Pascu.

Celelalte rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa 6: Dinamo București – CSM Constanța 3-1, U Cluj – Unirea Dej 0-3, SCM Zalău – CS Rapid 1-3, CSA Steaua – CSU Timișoara 3-0.

Duminică, de la ora 12.00, se dispută partida CS Știința Explorări Baia Mare – CSM Corona Brașov.

Clasament: 1. Arcada Galați 14 puncte (setaveraj 15-2), 2. Corona Brașov 13 (14-3), 3. Rapid 13 (14-7), 4. Dinamo 13 (14-8), 5. Craiova 12 (14-8), 6. Constanța 11 (13-7), 7. Steaua 11 (14-10), 8. Dej 7 (9-12), 9. Zalău 5 (9-15), 10. Baia Mare 3 (5-14), 11. U Cluj 0 (1-18), 12. Timișoara 0 (0-18).

