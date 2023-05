Volei / Oltencele la putere! SCV Craiova este campioană naţională

SCV Craiova (Şcoala Craioveană de Volei) a reuşit să devină campioană naţională la volei speranţe, o reuşită excepţională pentru sportul craiovean. În ediția 2022/2023, micuţele voleibaliste pregătite de Radu Chifu au avut prestaţii excelente şi au câştigat tot ce s-a putut, niciun adversar nefiind în stare să emită vreo pretenţie.

Oltencele au câștigat toate cele cinci meciuri ale turneului final organizat la Câmpulung Muscel, fiind, fără îndoială, echipa cea mai bună a acestei competiții. SCV Craiova a reuşit sǎ iasǎ din grupa A dupǎ trei victorii cu scorul de 3-0 ȋn compania formaţiilor CSM Constanţa, CNNT Craiova si CSS Buzǎu. Formaţia din Bănie s-a calificat, practic, ȋn semifinale de pe locul 1. Acolo, voleibalistele lui Radu Chifu au trecut de CSS Lugoj cu scorul de 3-1.

O finală de pus în ramă

În marea finală, desfǎsurată duminică în faţa unui public numeros, fetele conduse în teren de căpitanul Andreea Bǎrbulescu au ȋnvins echipa gazdǎ, CS Câmpulung Muscel, cu scorul de 3-0 (25-11, 26-24, 25-23) si au adus cupa acasǎ. Au fost oferite, totodată, si trei premii speciale pentru sportivele Sophia Zmarandache, Ema Leoveanu si Andreea Bǎrbulescu

SCV Craiova: Andreea Bǎrbulescu, Alesia Rǎduca (ridicător), Ema Leoveanu, Sophia Zmarandache, Eva Badea, Maria Ion (care îşi trece în cont a treia medalie de aur la un turneu final de volei), Maya Căprărescu (libero), Andrada Pană, Rebeca Boangiu, Bianca Costache, Andra Trandafirescu si Antonia Pupǎzǎ. Antrenori: Radu Chifu, Andreea Chifu, Nicolae Negrilă. Staff-ul echipei a fost completat la acest turneu de maseur-ul Vlad Marian.

CSS Lugoj a încheiat pe locul al treilea, după 3-1 cu CSS Buzău.

Radu Chifu: „A fost ceva incredibil, o finală de vis“

Contactat de GdS, Radu Chifu, antrenorul tinerelor speranţe ale Craiovei a vorbit deschis despre cele întâmplate la Câmpulung. Acesta a ţinut să specifice că titlul obţinut este cel mai important din istoria clubului.

„Atmosfera a fost ostilă, poate cea mai ostilă pe care am avut-o până acum. Am avut 80 de suporteri veniţi de la Craiova, care au cântat în continuu pentru a le susţine pe fete. Ca şi galerie am fost peste ei, clar. La Câmpulung Muscel oricum a fost un eveniment. Această medalie de argint obţinută de ei este cea mai importantă câştigată vreodată de o echipă din Câmpulung. A fost şi doamna lor primar prezentă şi, până la urmă, este cel mai bun rezultat al lor. Fetele mele au fost impulsionate de public. Fanii le-au ajutat enorm, pentru că era o presiune uriaşă când se striga – Câmpulung -, practic ţi se zbârlea pielea. Mi-a fost frică să nu cedeze fetele, pentru că nu au mai trăit o astfel de atmosferă. Am câştigat toate meciurile fără probleme în cele din urmă, doar un set am cedat cu Lugoj, în semifinale.

Pentru club, acesta este cel mai important titlu. Noi mai avem două titluri de campioni, vicecampioni, medalie de bronz, dar acesta este cel mai important titlu, pentru că este la volei în şase, o categorie mai mare. La final s-a plâns în hohote, chiar şi părinţii, a fost ceva incredibil, o finală de vis. Noi n-am pierdut niciun meci anul acesta, la categoria la care am evoluat. Cu toate astea, toată lumea o vedea favorită pe Câmpulung Muscel. Nu mai contează acum, important este că am obţinut titlul mult dorit“, a declarat Radu Chifu, pentru GdS.

De la agonie la extaz

Misiunea de la acest Campionat Naţional nu a fost una întocmai uşoară pentru antrenorul Radu Chifu, care a fost nevoit să ia unele decizii înainte de competiţie.

„Pe mine m-a încercat enorm o situaţie, dar se pare că totuşi mi-a adus şi titlul. Noi am fost la cadete, 14-15 ani, cu o săptămână înainte. Am avut 5 meciuri, ne-am clasat pe locul al 5-lea, iar patru „speranţe“ de la CSV Craiova au fost titulare acolo. În două săptămâni am jucat, practic, 10 meciuri la nivel uriaş. Mi s-a spus că am greşit, că pentru locul al 5-lea la cadete am forţat fetele şi că acum vor fi obosite la acest Campionat Naţional. Se pare că totul a decurs excelent, am spulberat tot ce am întâlnit, iar acum ne bucurăm de reuşită“, a adăugat antrenorul speranţelor Craiovei.

Pentru clubul CSV Craiova povestea continuǎ ȋn acest campionat. În perioada 24-28 mai se va desfǎsura, chiar ȋn Craiova, la sala „Ion Constantinescu”, Turneul Final al Campionatului Naţional – categoria minivolei.

