„Legenda“ Lică şi-a luat adio de la volei, Craiova l-a ovaţionat la scenă deschisă

Laurenţiu Lică s-a despărţit duminică seară de voleiul profesionist şi de cariera sa fabuloasă într-un moment special, iar astrele parcă s-au adunat şi au făcut ca totul să iasă perfect. Pe lângă trofeul Cupei României, câştigat în acest sezon în premieră, „legenda“ voleiului craiovean şi-a trecut în palmares încă o medalie, cea de bronz, obţinută în finala mică a campionatului cu Dinamo.

Emoţiile au fost la cote înalte duminică, mai ales că fanii, clubul, federaţia, asociaţia judeţeană de volei, dar şi clubul Dinamo au avut multe surprize pentru „eternul“ căpitan. Contactat de GdS la o zi distanţă de marea performanţă, „Lolo“ şi-a găsit cu greu cuvintele, mărturisind că tot ce s-a întâmplat în Polivalentă l-a copleşit de-a dreptul. Acesta a mărturisit, totodată, că încă îi vin în minte imaginile din acea seară unică.

„Nu cred că exista un scenariu mai frumos, mai palpitant. Aşa ceva ce am trăit duminică nu s-a mai întâmplat, nu am cuvinte. Nu m-am gândit o clipă că se poate termina în modul în care s-a şi terminat, mai ales în faţa propriilor suporteri, a familiei, a prietenilor, a tuturor celor care m-au susţinut. Încă trăiesc acest vis, am în faţa ochilor şi în minte imagini cu acest eveniment deosebit. La finalul meciului eram şi un pic pierdut, nu ştiam cui să-i dau mai multă atenţie, cu cine să vorbesc mai întâi. Sunt extrem de onorat şi sunt dator tuturor celor care s-au implicat“, a punctat căpitanul Craiovei.

„Mi s-a părut incredibil ce s-a realizat pentru mine“

Banner-ul surpriză înălţat în Sala Polivalentă l-a lăsat mască pe Lică, care a fost surprins total de ceea ce i s-a pregătit. Căpitanul Craiovei le-a mulţumit tuturor pentru atmosfera creată, dar şi pentru că i-au fost alături în întreaga carieră.

„Nu m-am aşteptat la o aşa surpriză din partea suporterilor, a fanilor. Când am intrat în Polivalentă, în sală, am văzut acele aţe, frânghiile până în tavan. Instant m-am gândit că va fi un mesaj. Îmi doream să fie pentru mine, bineînţeles şi m-a copleşit. Mi s-a părut incredibil ce s-a realizat pentru mine. De fiecare dată, când este imnul, nu dau deloc din cap şi caut să privesc drapelul, dar de această dată a fost imposibil. Mi-am dat seama că ce s-a realizat pentru mine este deosebit, de mare efect.

Mintea şi privirea mi-au zburat direct acolo, înspre banner. Publicul ne-a ajutat enorm, dar în acelaşi timp băieţii mi-au lăsat impresia, în special aseară, că au jucat pentru mine. Acesta a fost sentimentul şi este emoţionant. La final, să vină să te îmbrăţişeze toţi şi să-ţi demonstreze cât şi-au dorit această victorie, este ceva ce nu poate fi explicat în cuvinte“, a adăugat emoţionat Laurenţiu Lică.

Dan Pascu: „Duminică a fost o zi perfectă pentru toată lumea“

Nici antrenorul formaţiei alb-albastre, Dan Pascu, nu a rămas nemişcat de reuşita elevilor săi, de atmosfera creată de public, dar şi de momentele emoţionante care l-au avut în prim plan pe Laurenţiu Lică.

„A fost un an fantastic, cu un campionat foarte greu. Atunci când am început sezonul, nu prea mulţi ne dădeau şanse la medalii. Pe parcurs, echipa a început să se lege din ce în ce mai bine. Au apărut apoi şi rezultatele cu echipele mai bune. Pot spune că am încheiat campionatul într-o formă competitivă foarte bună. Atmosfera a fost fantastică, am tot respectul pentru suporteri. I-am simţit cu tot sufletul la noi, iar bucuria cea mai mare este că vin din ce în ce mai mulţi tineri la meciuri. Noi trebuie să creăm o generaţie nouă de spectatori care să vină la sală, alături de noi.

Ieri a fost o zi perfectă pentru toată lumea, cât şi pentru Laurenţiu. Lică a terminat activitatea sportivă într-o notă aşa cum a fost el toată viaţa sa. Merita această ieşire din scenă, mai ales cu medalie“, a punctat şi Dan Pascu, antrenorul Craiovei.

Citeşte şi: Craiova triumfă în fața lui Dinamo, Lică se retrage în glorie! Bronzul este în Bănie!