Voleibaliştii de la SCMU Craiova luptă cu Dinamo pentru bronz

SCMU Craiova va avea de lucru în acest de final de săptămână la volei masculin. Formaţia pregătită de Dan Pascu se va deplasa la Bucureşti pentru primele două dueluri cu Dinamo, din finala mică a campionatului. Întâlnirea dintre cele două echipe se va disputa pe sistemul „trei din cinci“, iar primul joc se va disputa sâmbătă, de la ora 15.00, în capitală. A doua partidă este programată o zi mai târziu, de la ora 16.00, tot pe terenul lui Dinamo.

Craiova a avut un parcurs excelent în acest sezon şi, pe lângă triumful din Cupa României, a reuşit şi calificarea în Final Four-ul campionatului. În faza semifinalelor, oltenii au cedat cu 2-1 la meciuri împotriva liderului din sezonul regular, Steaua Bucureşti şi astfel sunt nevoiţi să lupte acum pentru medalia de bronz. De partea cealaltă, Dinamo nu a avut nicio şansă cu Arcada Galaţi în semifinale,iar acum se pregăteşte de meciurile cu SCMU Craiova.

Lupu:„Venim după o dezamăgire, trebuie să ne revanşăm“

Ştfen Lupu, jucătorul celor de la SCMU Craiova, a oferit câteva impresii legate de viitoarele meciuri cu Dinamo, din finala mică a Diviziei A1. De asemenea, acesta a rememorat ultimul joc cu Steaua, pierdut categoric de olteni.

„Meciul cu Dinamo va fi foarte greu, asta este clar. Jucăm la ei acasă în primele două partide şi un dezavantaj moral pentru noi este că nu am câştigat deloc împotriva lor în acest sezon. Trebuie să dăm totul, pentru că venim după o dezamăgire din meciul trei cu Steaua şi trebuie să ne revanşăm. Dacă am fi câştigat primul set la Steaua, finalul meciului ar fi fost echilibrat categorit. Nu am fost inspiraţi în momentele importante şi a intervenit şi presiunea. Apoi, lucrurile au stat mai bine în favoarea lor. Au servit excelent, iar noi nu prea am reuşit să mai ţinem pasul. Neavând preluarea grozavă, nu ai cum să faci faţă atacurilor lor. Suntem jucători cu experienţă, trebuie să fi digerat deja eşecul. Fizic stăm bine cu toţii şi sperăm să ieşim cu capul sus din duelurile cu Dinamo“, a declarat Ştefan Lupu.

Pascu: „Ne dorim să încheiem acest sezon într-o notă bună“

Şi Dan Pascu, antrenorul echipei Craiovene, a prefaţat duelurile cu Dinamo. Acesta a punctat faptul că îşi doreşte ca echipa sa să încheie sezonul într-o notă bună.

„Suntem pe finalul sezonului, dăm bătălia finală cu Dinamo pe sistemul 3 din 5. La începutul campionatului, ei au declarat că se luptă şi pentru campionat şi pentru Cupă. Acum, e clar că au orgoliul rănit, pentru că nu câştigat nimic. Mai mult ca sigur se vor organiza bine. Noi suntem în situaţia în care trebuie să respectăm tradiţia, să obţinem medalie aşa cum am făcut-o şi în sezoanele precedente. Ne vom lupta pentru acest obiectiv şi încercăm să facem mecirui bune la Bucureşti. Presiune nu există acum. Ea a fost la ultimul meci cu Steaua, când am luptat pentru finală. La ora actuală toţi jucătorii trebuie să joace degajaţi, liber, pentru că nu mai avem mult timp de stat împreună şi trebuie să profităm de timpul nostru. Ne dorim să încheiem acest sezon într-o notă bună“, a declarat şi tehnicianul Dan Pascu.

