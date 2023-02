Volei (m) / SCMU Craiova – Rapid, super-duel în Polivalentă

Două dintre cele mai valoroase formaţii din Divizia A1 la volei masculin, SCMU Craiova şi Rapid Bucureşti, se întâlnesc sâmbătă seară, în Sala Polivalentă din Bănie, într-unul dintre derbiurile din acest sezon. Disputa este programată de la ora 18.00 şi va conta pentru etapa a 18-a.

Cele două formaţii sunt vecine de clasament, iar victoria ar conta extrem de mult în lupta pentru un loc cât mai sus în ierarhie. Trupa lui Pascu este pe poziţia a patra în acest moment, cu 38 de puncte şi patru victorii la rând, în timp ce bucureştenii sunt cu un loc mai jos, cu 34 de puncte şi patru victorii în ultimele cinci partide disputate. Astfel, meciul din Bănie va fi cu siguranţă unul strâns şi spectaculos, dată fiind importanţa punctelor puse în joc.

Pascu vrea victoria şi locul patru

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Craiovei, Dan Pascu, a prefaţat duelul cu Rapid şi a menţionat cât de importante sunt cele trei puncte în economia clasamentului şi în lupta cu bucureştenii pentru locul al 4-lea.

„Suntem în faţa unui meci foarte important pentru echipa noastră. Rapid este o echipă cu care noi ne luptăm pentru locul 4 în clasament. Este foarte important ca atunci când intrăm în play-off, să jucăm acasă primul meci. Mai departe, mai mult ca sigur ne vom lupta pentru o poziţie cât mai bună în clasament. Cei de la Rapid au valoare, sunt ambiţioşi, iar în tur ne-au pus probleme. Am câştigat cu greu acolo, iar acum îmi doresc ca echipa mea să aibă cel puţin acelaşi spirit pe care l-am avut noi la Bucureşti. M-a bucurat că băieţii au făcut faţă cu brio presiunii, nu au cedat şi s-au luptat până la capăt. I-am simţit răbdători să câştige la Bucureşti, am şi scris istorie cu acel prim set incredibil.

Sâmbătă trebuie să facem un joc bun şi să câştigăm. Anii anteriori mai obţineam victorii cu echipele din faţă, dar anul acesta, primele trei clasate au mărit bugetul, în timp ce noi am rămas în urmă. Facem tot posibilul pentru a ne menţine pentru a face performanţă“, a declarat Dan Pascu. .

Teleleu: „Cel mai important meci de până acum“

Prezent la conferinţă a fost şi jucătorul Ionuţ Teleleu, cel care consideră că meciul cu Rapid este cel mai important de până acum din campionat.

„Este, poate, cel mai important meci de până acum pentru noi şi din prisma locurilor din clasament, dar şi din prisma bătăliei pentru locul al 4-lea. Rapidul are mulţi jucători străini, a investit mult în acest an şi îşi doresc un loc cât mai sus. Va fi un meci de luptă, iar noi trebuie să ne trezim, să nu mai avem sincope în joc aşa cum am obişnuit în acest campionat. Cu echipele mai importante nu ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor, de aceea ne dorim ca sâmbătă să avem o evoluţie bună şi să mulţumim pe toată lumea. În mare parte s-ar rezolva lupta cu Rapid în cazul victoriei, dar mai sunt meciuri de disputat şi nu putem spune că ne mulţumim cu locul al 4-lea.

Vrem cât mai sus posibil, dar, până să ne gândim acolo, ne focusăm pe acest joc. Ne pregătim bine, facem cu toţii o tactică potrivită şi vrem să fim în formă maximă la ora meciului. Şi ei cred că se gândesc că este ultima şansă pentru accederea în primele patru, aşa că va fi greu de jucat cu ei. În cazul în care vom pierde, va fi mai greu, dar avem experienţă, suntem un grup unit, iar în momentele importante am jucat cu încredere“, a punctat şi Ionuţ Teleleu.

