Volei (f) / Voleibalistele Craiovei primesc vizita semifinalistei Challenge Cup

SCMU Craiova va avea parte de un meci extrem de complicat sâmbătă, în Sala Polivalentă. De la ora 18.00, în Bănie va poposi CSM Lugoj, una dintre formaţiile tari din Divizia A1 feminin şi noua semifinalistă din Challenge Cup. Disputa va conta pentru etapa a 17-a.

Măcicăşan: „Încercăm să ne ridicăm la nivelul meciului“

Craiovencele sunt într-o situaţie destul de complicată în clasament, în afara obiectivului, dar mai sunt meciuri bune de jucat şi nimic nu poate fi sigur încă de pe acum. De acest lucru este convins şi Marius Măcicăşan, antrenorul formaţiei alb-albastre, care îşi doreşte o revenire a echipei sale cât mai curând posibil. Totodată, acesta este conştient de valoarea adversarului din acest weekend şi speră ca echipa sa să se ridice la un nivel cât mai bun.

„Jucăm cu o echipă care vine după calificarea în Challenge Cup. Asta poate fi şi un lucru pozitiv pentru noi. Vom încerca să profităm de momentele lor de relaxare. Contează pentru noi că a revenit la antrenamente Talita şi că este lângă noi. Trebuie să o recuperăm până la jocurile importante pentru noi. Acum, cu Lugoj, încercăm să ne ridicăm la nivelul meciului şi , de ce nu, să scoatem un rezultat bun. Au fost mereu probleme de efectiv la noi.

Motivaţia înseamnă contractul pe care l-au semnat aici. Dacă intervine automulţumirea, intervin eu şi trag de ele cât este necesar. Am încredere în fete, ştiu de ce suntem în stare şi potenţial au să se bată cu Lugojul. Ideea este că trebuie să gestionăm mai bine momentele importante al meciului. Dacă vom câştiga cu Bacău, Cluj şi Piteşti, vom fi în play-off, ceea ce ne şi dorim. Calculele sunt mai multe, dar ăsta este drumul cel mai drept“, a declarat Marius Măcicăşan, antrenorul Craiovei.

Zlotea: „Avem echipă mult mai tânără decât annii precedenţi“

Team-managerul Craiovei, Lucian Zlotea, este de părere că echipa este mult mai tânără din acest sezon, iar de aici şi inconstanţa în rezultate din ultima vreme. De asemenea, acesta crede în continuare la prezenţa în play-off, dar există şi o condiţie: victorii cu Bacău, Cluj şi Piteşti!

„Este un an mult mai bogat şi mai puternic. Noi avem media de vârstă destul de mică în comparaţie cu anul precedent. Celelalte echipe sunt mult mai conturate. Trebuie să îndreptăm situaţia, dar încă suntem în obiectiv. Urmează meciurile importante, unde trebuie să câştigăm. Am făcut un pas greşit, cu CSM-ul acasă, iar acum nu mai avem voie să clacăm.

Primele 7 echipe au o valoare mult mai mare decât noi, CSM-ul are practic echipa Rapidului de anul trecut. Noi ne luptăm cu Piteşti, Universitatea Cluj şi Bacău pentru prezenţa în play-off. Anul precedent am avut echipele de sub noi mult mai slabe decât sunt acum. Din păcate, nu putem să ne ridicăm la nivelul pe care ni-l dorim din cauza experienţei, ca avem echipă mult mai tânără. Sunt copile în teren faţă de fetele de 27-30 de ani pe care le-am avut în trecut. Cu Lugoj, Dinamo şi Târgovişte ne-am luptat, deci avem calitate, dar este nevoie şi de timp şi să scăpăm de toate accidentările“, a punctat şi Lucian Zlotea.

