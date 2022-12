Cupa României / SCMU Craiova, dublu duel în Polivalentă cu Unirea Dej

Voleibaliştii de la SCMU Craiova se pregătesc de un dublu duel în Sala Polivalentă cu Unirea Dej, în faza sferturilor de finală din Cupa României. Cele două partide vor avea loc miercuri şi joi, de la orele 18.00, respectiv 17.00, iar echipa lui Dan Pascu porneşte drept favorită la calificarea în Final Four-ul competiţiei.

Înaintea celor două partide, antrenorul alb-albaştrilor a recunoscut că echipa sa va avea de muncă pentru a-şi asigura biletele pentru Final Four. Totodată, acesta a punctat şi faptul că antrenamentele din ultima vreme nu au decurs aşa cum îşi dorea, pentru că foarte mulţi băieţi au fost gripaţi.

„Nu mă gândesc deloc că vor fi două meciuri uşoare, pentru că suntem aproape de jumătatea sezonului şi s-a acumulat oboseală şi uzură. Este şi perioada sărbătorilor, iar din acest motiv le-am cerut jucătorilor mobilizare maximă. Trebuie să jucăm la punct, să nu facem greşeli. Tratăm serios această dublă, pentru că adversarul este redutabil. Cei de la Dej pot produce surprize, pentru că au în componenţă jucători de valoare.

Am fost de comun acord ca ambele partide să se dispute aici, în Sala Polivalentă. Este un lucru benefic pentru noi, asta e clar. Ne dorim să fim în Final Four, iar acolo să forţăm şi să ajungem în finală. Nu avem probleme de motivaţie, pentru că sărbătorile sunt sărbători, voleiul este volei. Noi ne facem datoria şi, totodată, trăim şi momentele frumoase ale acestei perioade. Înainte de meciul de la Bucureşti am avut cinci jucători bolnavi plus kinetoterapeutul. A fost o săptămână în care m-am antrenat cu jumătate de echipă, dar apreciez jucătorii că s-au mobilizat şi că au făcut ceea ce trebuia“, a declarat Dan Pascu, antrenorul Craiovei.

