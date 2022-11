Volei (f) / Măcicășan: „Trebuie să obținem neapărat trei puncte cu Clujul!“

SCMU Craiova a încheiat perioada cu meciuri dificile în Divizia A1, iar acum se pregătește de adversari mai la îndemână. Sâmbătă, de la ora 20.00, în Polivalentă va veni Universitatea Cluj, iar oltencele își propun doar victoria, așa cum a menționat și antrenorul Marius Măcicășan. Partida va conta pentru etapa a 7-a.

„După perioada mai încărcată cu echipe tari, dăm acum peste „U“ Cluj, o echipă mai accesibilă. Sâmbătă trebuie să obținem neapărat trei puncte. Nu dau vina pe ghinion la tot ce s-a întâmplat până acum. Mă bucur că am avut acele șanse de a smulge un punct unor astfel de echipe precum Târgoviște și Lugoj. Sunt încrezător pentru viitor, știu ce am de făcut pentru ca atunci când mai ajungem în situații asemănătoare să nu mai clacăm. Avem obiectiv să prindem play-off, așa că fiecare set câștigat s-ar putea să conteze la final. Moralul este bun. Trebuie să fim cu picioarele pe pământ, să ne dăm seama că am pierdut în fața unor echipe valoroase. Le transmit în continuare că doar prin muncă o să câștige acea încredere în propriile forțe. Fiecare echipă are cel puțin o jucătoare prezentă la CM, așa că pot spune că avem un campionat puternic în România“, a spus Marius Măcicășan.

Să înceapă victoriile!

Lucian Zlotea, team-managerul echipei din Bănie, este conștient de faptul că elevele sale trebuie să adune puncte din următoarele meciuri pentru a rămâne în cărți pentru play-off.

„A fost o perioadă încărcată, grea. Am jucat cu primele șase echipe din campionat, care se vor lupta la medalii. În toate meciurile lor directe s-a încheiat 3-2, deci este cel mai tare campionat din România din ultimii 15 ani. Sunt campioane mondiale, europene împrăștiate la cele șase echipe. Este greu de gestionat o astfel de perioadă, dar noi trebuie să conștientizăm unde suntem și să creștem în urma unor astfel de partide. Urmează meciuri mai ușoare, pe care trebuie să le câștigăm pentru a rămâne în obiectiv.

Am tras câteva concluzii după aceste jocuri tari. De exemplu, în meciul cu Târgoviște fetele au jucat bine, au fost aproape de a obține un punct, la fel și cu Lugojul, dar experiența a făcut diferența pe final. Am avut mingi de set, totul în favoarea noastră, dar nu s-a putut. Trebuie să învățăm din astfel de partide. Cu Blajul vom uita acel joc. Noi suntem obișnuiți cu această echipă, jucăm mereu cu Blaj, dar să nu uităm că au disputat în ultimii cinci ani de zile trei finale europene, deci sunt la un alt nivel. Cu Clujul ar trebui să fie un meci simplu dacă ne facem treaba, dar revenim după o perioadă grea și sper ca fetele să realizeze importanța acestui meci. De aici înainte vrem să înceapă seria victoriilor, cu Bacău, Pitești, de ce nu Dinamo. În următoarele cinci partide trebuie să obținem mult mai mult decât până acum“, a punctat și Lucian Zlotea, team-managerul echipei din Bănie.

