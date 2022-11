Marius Măcicăşan, înainte de disputa cu Voluntari: „Este o diferenţă de valoare!“

Echipa feminină de volei SCMU Craiova are parte de un start de sezon extrem de dificil în Divizia A1. După ce a pierdut primele două partide, cu Târgovişte (1-3) şi Rapid (1-3), gruparea din Bănie dă în runda a treia peste o altă formaţie importantă din campionatul românesc, Voluntari.

„Fetele se pot ridica la un nivel bun“

Într-o conferinţă de presă, tehnicianul Marius Măcicăşan şi jucătoarea Ramona Marciu au prefaţat duelul de miercuri. Aceştia sunt conştienţi de valoarea adversarilor din acest an, dar speră ca echipa să facă un meci bun.

„Următorul meci îl vom juca cu Voluntari, locul trei de anul trecut. Va fi un meci greu, pentru că este o diferenţă de valoare între cele două loturi. Chiar şi aşa, asta nu înseamnă că noi nu putem face un joc bun, aşa cum am reuşit şi cu Târgovişte, în prima etapă. Am încredere că fetele se pot ridica la un nivel bun. Am avut momente bune cu Târgovişte, ne-am legat după primul set, ne-am concentrat, iar calitatea în joc a apărut. Ne-am luptat de la egal la egal cu ele, iar în setul al patrulea am fost extrem de aproape de a egala la seturi.

A urmat meciul de la Rapid, unde am dat peste o echipă mai puternică decât mă aşteptam. Au investit serios, iar acest lucru se vede. Cu toate astea, am reuşit să ne apropiem după setul al treilea, ce-i drept şi pe fondul unor greşeli din partea lor. În celelalte acte nu ne-am ridicat la nivelul lor. În partidele următoare mizez pe faptul că echipa a devenit mult mai constantă în joc. Dacă nu mai avem aceste fluctuaţii, avem şi şansa de a obţine un punct cel puţin în asemenea dispute. Fiind un joc de echipă, la început apare neîncrederea, iar de aici şi evoluţiile oscilante. Încrederea se câştigă în timp şi e normal ca în primele meciuri să fie ceva probleme. Prin multă muncă şi prin următoarele jocuri ne vom căli şi ne vom pune pe picioare şi mai bine“, a declarat Marius Măcicăşan.

Măcicăşan: „Mă focusez pe jocul nostru“

Antrenorul Craiovei a recunoscut că pune accent, în special, pe jocul echipei. Totodată, acesta şi-a pregătit echipa toată săptămâna trecută pentru a juca la ora 20.00, una neobişnuită.

„Poate să apară neîncredrea psihică în cadrul echipei, mai ales că rezultatele nu sunt grozave, iar adversarii din acest start de sezon sunt grei. Eu nu pun accent pe această neîncredere, ci mă focusez pe jocul nostru. Atâta timp cât la finalul meciului eşti mulţumit de prestaţia ta şi consideri că ai făcut tot ce a depins de tine, înseamnă altele au fost problemele şi că adversarul este mult mai puternic. Voluntari are o echipă mai tare decât anul trecut, au transferat jucătoare cu multă experienţă, dar au şi ei probleme la primirea din servici. Poate fi un avantaj pentru noi faptul că jucăm acasă şi că avem o sală mare. Ele evoluează într-o sală mică şi nu sunt obişnuite într-o asemnea arenă. Săptămâna trecută am avut antrenamentele de la ora 19.00, acum vom continua la fel, pentru că meciul acesta se va disputa după ora 20.00 şi trebuie să ne obişnuim“, a mai punctat antrenorul Craiovei.

Ramona Marciu: „ Vom lupta pentru fiecare punct!“

„Vom avea un meci complicat. Voluntari formează o echipă puternică, joacă pentru primele locuri în clasament, dar ştiu că noi ne vom lupta pentru fiecare punct. Suntem o echipă mai bună în acest an, dar trebuie să muncim mai mult, să ne continuăm procesul de omogenizare. Contează mult să avem mai multe jocuri împreună, iar acum suntem pe drumul cel bun. Cu Voluntari am putea lua măcar un punct, dar cel mai bine să aşteptăm meciul şi vom vedea. Nu am mai jucat după 20 seara, dar nu va fi o problemă asta“, a spus şi Ramona Marciu.

