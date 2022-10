SCMU Craiova a obţinut a treia victorie în actualul sezon al Diviziei A1, 3-0 (25-14, 25-18, 25-20) cu Universitatea Cluj şi a urcat pe locul secund în clasament, cu 10 puncte.

Contactaţi de GdS, antrenorul Dan Pascu şi căpitanul Laurenţiu Lică au vorbit despre desfăşurarea evenimentelor de la Cluj, dar şi despre ce îi va aştepta în următoarea rundă.

„Pot fi periculoase astfel de meciuri dacă nu le tratezi serios, pentru că adversarii prind tupeu şi încep să puncteze. Băieţii au tratat cu maximă seriozitate partida, şi-au văzut de treabă, au jucat la capacitate maximă până la final, au jucat exact, la punct şi au obţinut o victorie la care se aştepta toată lumea. Acum va urma un meci pe teren propriu cu Baia Mare din care trebuie să obţinem maximum posibil“, a spus Dan Pascu, pentru GdS.

„Totul a mers în favoarea noastră!“

„De multe ori, cea mai importantă parte la asemenea jocuri, cu echipe mai slab valoric decât tine, este să rămâi concentrat. Am mers acolo cu un singur gând, să ne întoarcem cu cele trei puncte şi să facem un meci bun. Acest lucru s-a şi întâmplat, am controlat jocul, iar totul a mers în favoarea noastră de la început până la sfârşit. Omogenitatea este capitolul la care lucrăm în această perioadă. La început de sezon apar astfel de probleme, dar eu zic că am început să ne legăm din ce în ce mai bine. Ce-i drept, am jucat împotriva unor adversari mult mai slabi decât noi, dar fiecare meci în parte a avut importanţa sa. Cu absolut fiecare adversar vom juca de fiecare dată la victorie.

Urmează pentru noi Baia Mare, o echipă care formează de ceva timp un nucleu interesant. Au şi ei pretenţii la play-off şi la o clasare cât mai bună în campionat, aşa că nu vom avea un meci uşor. Sunt convins că ne pot pune probleme şi din acest punct de vedere cred că trebuie să intrăm pe teren montaţi şi pregătiţi 100%“, a spus şi Laurenţiu Lică.

Pentru SCMU Craiova va urma un duel pe teren propriu cu Baia Mare. Ora şi data disputării partidei vor fi anunţate ulterior.

