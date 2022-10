Volei (m) / Victorie în 70 de minute! SCMU Craiova s-a distrat cu Suceava

Echipa masculină de volei a Craiovei a avut parte, sâmbătă seară, de una dintre cele mai lejere partide din această ediţie de campionat. Formaţia pregătită de Dan Pascu a trecut cu 3-0 (25-11, 25-16, 25-16) de CSM Suceava, una dintre echipele nou-promovate, în doar 70 de minute de joc şi a bifat, astfel, cel de-al doilea succes din actuala ediţie de campionat. Partida a contat pentru etapa a treia din Divizia A1.

Alb-albaştrii nu au vrut să stea prea mult pe teren în duelul cu Suceava şi au început în forţă duelul din Polivalentă. „Micuţa“ formaţie vizitatoare s-a văzut răpusă la 11 în primul set, iar şansele în acest joc scăzuseră aproape de tot. Seturile doi şi trei au fost câştigate la 16 de către SCMU, care a urcat, cel puţin temporar, pe poziţia a doua în clasament, cu şase puncte.

Dan Pascu: „Am jucat atât cât a trebuit ca să câştigăm!“

La finalul partidei din Bănie, antrenorul Craiovei, Dan Pascu, precum şi jucătorul Robert Călin au oferit câteva vorbe despre victorie şi despre ce îi va aştepta în meciul ce urmează.

„Am câştigat trei puncte, dar nu pot spune prea multe despre acest joc. Echipa din Suceava este foarte tânără, conţine doar sportivi ce au terminat de curând junioratul. Îi apreciez pentru munca pe care o depun şi consider că sunt o verigă importantă în voleiul românesc, pentru că au posibilitatea să crească jucătorii tineri. Pentru mine a contat mult că am putut folosi tot lotul. Am jucat atât cât a trebuit ca să câştigăm.

Deja mă gândesc la următorul meci, cel de la Cluj. Va fi o deplasare grea şi un meci complicat pentru care trebuie să ne pregătim bine şi să ne concentrăm în fiecare minut. Nu va fi la fel de uşor cum ne-a fost în jocul cu Suceava. Ei joacă acasă, se mişcă mai bine, iar niciun meci nu seamănă cu altul. Să nu uităm că a început de curând campionatul, iar de la meci la meci situaţia se complică atât în clasament, cât şi pe parchet“, a declarat Dan Pascu.

Călin: „Nu ne-am subestimat adversarul!“

„A fost un meci pentru care ne-am pregătit. Nu ne-am subestimat adversarul, am jucat doar cu gândul la meci, am început cu prima echipă. Ne-am bazat pe acest meci ca să ne rezolvăm, pe cât posibil, partea cu omogenitatea. Nu pot să mă pronunţ despre deplasarea de la Cluj, aşteptăm să vedem ce au de arătat adversarii. Încă nu am făcut pregătirea video, urmează în zilele următoare să punem la punct şi acel joc. Sperăm ca în acest an să atingem cel puţin performanţa realizată în sezonul precedent, şi anume să luăm o medalie“, a punctat Robert Călin.

