Volei (m) / Laurenţiu Lică: „Era greu de controlat meciul cap-coadă“

SCMU Craiova a pierdut la limită cu Steaua, scor 3-2, dar rezultatul nu este unul chiar rău, având în vedere că s-a obţinut, totuşi, un punct din această întâlnire.

Contactat de GdS, căpitanul formaţiei din Bănie, Laurenţiu Lică, a vorbit despre duelul tare pe care echipa sa îl are de fiecare dată cu Steaua şi a mărturisit că rezultatul de sâmbătă nu este nici unul prea rău, dar nici pe gustul tuturor. De asemenea, „Lolo“ este de părere că SCMU Craiova mai are nevoie de câteva partide pentru ca jocul să se „sudeze“ şi mai bine.

„Cu Steaua întotdeauna au fost tensionate meciurile, fie că jucăm la Bucureşti, fie că jucăm la Craiova. Ei formează o echipă care te îndeamnă să lupţi până la capăt. Noi am avut ceva probleme medicale pe parcursul săptămânii trecute, cu dureri de spate, mici răceli, iar antrenamentele nu au mers cum ne-am dorit şi cum ar fi trebuit. Ce-i drept, la ora meciului am încercat să fim toţi conectaţi, iar acest lucru s-a văzut în jocul nostru. Era greu de controlat meciul cap-coadă, dar ne-am dorit ca, în momentul în care conducem, să rămânem aproape de ei. Nu am reuşit asta şi de aceea au apărut diferenţele mari de scor de la set la set“, a declarat căpitanul Craiovei.

„Nu avem omogenitatea dorită“

„Tind să cred că echipele nu sunt încă la capacitate maximă. Nu avem omogenitatea dorită şi de aceea trebuie să ne mulţumim, acum, cu un singur punct. Nu e rău, dar nici fericiţi nu suntem. Sperăm ca de la etapă la etapă să fim din ce în ce mai buni şi mai omogeni. Urmează o perioadă bună, cu meciuri mai la îndemână şi chiar este nevoie de astfel de jocuri, cu echipe ceva mai modeste. În acelaşi timp, jucăm pe acelaşi număr de puncte, aşa că fiecare partidă în parte e importantă. Fără discuţie este obligatoriu ca în următoarele trei-patru runde să ne îmbunătăţim jocul şi să obţinem victorii“, a mai punctat Laurenţiu Lică.

Citeşte şi: Volei (m) / SCMU Craiova a pierdut la Steaua, dar se întoarce acasă cu un punct