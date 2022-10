SCMU Craiova a câştigat, la finalul săptămânii trecute, Memorialul „Ion Constantinescu“, turneu disputat în Sala Polivalentă din Bănie, iar viitorul pare să fie extrem de interesant. În propria arenă, SCMU a obţinut trei victorii, 3-2 cu Maritza, 3-0 cu CSM Bucureşti şi 3-0 cu FC Argeş şi a ridicat trofeul râvnit. Acum, formaţia craioveană se mai gândeşte să mai programeze alte două partide de verificare înaintea debutului în noul sezon competiţional.

Disputa cu Maritza, din Bulgaria, a fost cea mai disputată. S-a mers cap la cap în primele seturi, iar cele două echipe s-au impus, pe rând, la 23. A urmat un al treilea act în care craiovencele au făcut legea, dar gruparea din Bulgaria nu a renunţat şi a trimis meciul în decisiv după 25-21. În setul final, SCMU a fost mult peste adversare şi a închis meciul clar, cu 15-6.

Apoi, au urmat duelurile cu CSM Bucureşti şi FC Argeş, iar trupa lui Măcicăşan s-a impus la zero de fiecare dată, dar nu fără muncă. În ambele partide, primele seturi au fost câştigate la limită şi după o revenire, iar acest lucru a contat foarte mult în economia jocurilor.

SCMU Craiova: Laura Simoniia, Ramona Marciu, Roxana Ţucmeanu, Darya Borys, Theodora Stan, Andra Badiu, Ana Stoian, Anca Mănuc, Sara Rankovic, Iulia Zlotea, Eva Vizitiu, Beatrice Iliescu, Alexandra Brabete, Talita Nascimento. Antrenor: Marius Măcicăşan. Team-Manager: Lucain Zlotea, Raluca Andrei. Statistician: Andrei Raluca. Kinetoterapeut: Lenuţa Lăpădat.

„Dacă nu trăieşti meciurile, înseamnă că nu îţi pasă“

Antrenorul formaţiei alb-albastre, Marius Măcicăşan, a vorbit în exclusivitate pentru GdS despre ceea ce s-a întâmplat pe teren la Memorialul „Ion Constantinescu“. Acesta s-a arătat mulţumit de prestaţia fetelor sale şi ne-a explicat că, de fiecare dată, trăieşte la intensitate fiecare meci în parte. Totodată, Marius a mărturisit că mai este ceva de muncit la capitolul omogenitate.

„După o perioadă de pregătire de opt săptămâni, munca noastră atât fizică, cât şi cea tehnico-tactică s-a văzut pe teren şi în rezultatele de la acest turneu. Fetele au avut o prestaţie bună, în special în jocurile de acum, de la Craiova, pentru că înainte am mai disputat partide de verificare şi la Piteşti. Aici, la această competiţie din Bănie, am mizat şi pe ideea de a câştiga partidele, nu doar pe organizarea din teren. Am câştigat toate cele trei jocuri, iar cu Maritza am luptat ceva mai mult. Am adus echipe la turneu care nu sunt nici prea sus faţă de noi la capitolul valoare, dar nici mai jos. Până la urmă, cu CSM şi cu Argeş ne vom lupta pentru un loc în play-off.

Şi eu sunt fost jucător, mă bucuram de fiecare dată când reuşeam mai multe puncte şi de acolo mi se trag şi reacţiile de acum, de pe margine. Nu pot să stau impasibil la o reuşită sau la un punct lucrat, pentru că dacă nu trăieşti, înseamnă că nu îţi pasă. Un alt motiv pentru care mă bucur alături de ele este că, uneori, fetele au nevoie şi de o energie în plus, mai ales din partea antrenorilor. Oricând poate fi un moment mai greu al jocului, iar eu încerc să le stimulez, să revină la un echilibru emoţional. Şi în meciurile de la Piteşti, dar şi acum, la Craiova, au fost momente în care am fost conduşi, dar au luptat până la capăt. Asta le-am cerut, să nu renunţe în nicio clipă, să muncească pentru fiecare punct şi aşa am ajuns în postura de a câştiga seturi în care eram cu mult în spate. Mai avem de muncă pentru a putea vorbi de omogenitate, probabil vom mai juca şi două partide amicale, dar, până atunci, vreau să mai punem la punct câteva lucruri extrem de importante în vederea omogenizării“, a declarat antrenorul Marius Măcişăsan.

Lucian Zlotea: „Se vede mâna lui Marius!“

Noul team-manager de la SCMU Craiova, Lucian Zlotea, a recunoscut că este mulţumit de munca şi devotamentul de care dă dovadă Marius Măcicăşan, antrenorul proaspăt ajuns în Bănie. Acesta a vorbit, pe scurt, şi despre startul tare de campionat.

„Am aşteptat turneul acesta, aveam nevoie de meciuri în picioare, pentru că fetele s-au antrenat mult, aveau poftă de jocuri. A fost un turneu bun, destul de complicat şi, din fericire, am câştigat tot. Per total, s-au văzut unele momente bune, iar atitudinea lor de luptătoare m-a bucurat foarte mult. Se văd lucrurile pe care le facem la antrenamente, se vede mâna lui Marius şi mă bucur mult că-l avem lângă noi. El se înţelege bine cu fetele, trăieşte jocurile, nu stă doar pe margine. Este o atitudine frumoasă şi sper ca şi fetele să prindă din trăsăturile lui.

Am vrea să mai disputăm câteva amicale, pentru că ne trebuie jocuri mai multe înainte de startul campionatului. Pe 26 octombrie vom juca în Cupă, cu Dinamo, în deplasare, iar apoi pe 29 începe sezonul. Vor fi 5-6 etape „criminale“, cu meciuri tari de tot, deci nu ne va fi uşor deloc, dar trebuie să ne zbatem. Cu siguranţă mai e timp până vom putea vorbi de omogenitate. Sunt trei fete noi şi putem spune că jumătate din echipă este schimbată faţă de anul precedent. Sper ca Marius să reuşească să le integreze şi pe celelalte fete mai repede şi mai bine decât am reuşit-o eu în anii trecuţi“, a spus şi Lucian Zlotea, tem-manager-ul SCMU Craiova.

