SCMU Craiova debutează azi în Supercupă. Pascu, încrezător: „Arcada nu mă sperie!“

SCMU Craiova începe de luni aventura în noul sezon competiţional. În Final 4-ul Supercupei României ce se va desfășura la Constanța, trupa lui Dănuț Pascu va înfrunta în primul meci pe C.S. Arcada Galati, campioana României. Duelul va avea loc luni, 26 septembrie, de la ora 18.30. În cazul unui succes, SCMU va lupta pentru trofeu contra învingătoarea partidei dintre Dinamo şi Steaua.

„A fost o perioadă bună de pregătire. Am făcut şi două turnee folositoare şi contează că am câştigat toate partidele. Ce-i drept, au fost amicale, nu a existat o miză şi de aceea aştept cu multă nerăbdare să văd comportamentul echipei şi modul în care se vor exprima jucătorii în această Supercupă. Lucrurile se vor schimba total, dar asta nu înseamnă că nu am încredere în echipă. Am închegat un colectiv bun, încă nu putem vorbi de omogenitate, dar semnele sunt bune. Nu doar noi suntem în această situaţie, ci şi celelalte formaţii, aşa că vom juca de la egal la egal cu fiecare dintre adversare.

Acum debutăm în noul sezon în Supercupa României, luni şi marţi. Este un format nou de desfăşurare, care, din punctul meu de vedere, este excelent. Vor participa finalistele Cupei României de anul trecut şi primele două echipe din campionat. Vom avea semifinale, apoi marea finală pentru desemnarea câştigătoarei. Se promovează mai mult voleiul şi se oferă mai multe meciuri de calitate încă din startul sezonului, de aceea mă bucur de această competiţie. Primul meci va fi cu Arcada şi, dacă vom câştiga, vom accede în finală. Este bine că jucăm cu ei, de ce nu, pentru mine fiecare echipă e la acelaşi nivel acum. Ei sunt campionii, câştigătorii Cupei, dar nu mă sperie nici anul acesta“, a punctat Dan Pascu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Cu gândul la trofeu

Antrenorul Craiovei a mărturisit că toată lumea visează la ridicarea trofeului Supercupei.

„Nu ştiu dacă ar fi o surpriză dacă am câştiga, dar atât eu, cât şi băieţii ne-am dori tare mult acest lucru. Suntem conştienţi că va fi dificil, pentru că va trebui să câştigăm două meciuri grele şi trebuie să facem faţă competiţiei din toate punctele de vedere“, a mai punctat Pascu.

