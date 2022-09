Marius Măcicăşan, pus pe treabă la SCM: „Vrem să creştem de la an la an!“

Echipa feminină de volei a Craiovei se pregăteşte cu paşi repezi de startul campionatului, dar, până în acel moment, încearcă să se pună pe picioare cât mai bine posibil. Cu mai multe modificări în lot, dar şi cu un nou antrenor, SCMU s-a reunit de ceva timp, iar din perioada următoare va da startul şi unor meciuri de pregătire.

Noul antrenor al Craiovei, Marius Măcicăşan, a vorbit în cadrul unui interviu pentru SCM despre echipă şi ne-a spus ce l-a determinat să aleagă Craiova în acest sezon.

„Pregătirile decurg bine, terminăm a cincea săptămână de lucru şi pot spune că am trecut cu bine de perioada de adaptare. Toate fetele sunt sănătoase, iar acum, progresiv, de pregătim de primele jocuri amicale. Mă cunoşteam cu Lucian Zlotea din trecut şi nu este prima dată când mi-a propus să mă alătur proiectului pe care l-a început. În vara aceasta mi s-a părut oportun să mă alătur acestui proiect. Vrem să creştem de la an la an, să adăugăm valoare echipei. Lucian are experienţă în partea de management şi se descurcă excelent, dar mă ajută şi pe partea de volei, pentru că a fost şi jucător şi antrenor“, a declarat Marius Măcicăşan.

„Sunt mulţumit de lotul pe care-l avem“

Marius a declarat că este mulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie în acest sezon şi a menţionat că vor mai veni la echipă încă două sportive tinere. Totodată, acesta a vorbit şi despre viitorul campionat, dar şi despre echipele şi calculele din acest an.

„A fost nevoie să schimbăm anumite fete, multe au şi rămas, dar au şi venit câteva. Ne dorim să aducem şi două sportive tinere, de 15-16 ani, care sunt şi componente ale lotului U19. Sunt mulţumit de lotul pe care-l avem pentru sezonul următor. Anul acesta sunt foarte multe echipe în cărţi pentru campionat. Pe hârtie văd şase echipe capabile să se lupte la titlu. În ceea ce ne priveşte pe noi, suntem undeva sub valoarea acestor echipe, dar ceea ce-mi doresc este să avem un grup puternic, atât ca joc, cât şi ca mentalitate. Putem realiza lucruri frumoase când grupul este unit, putem chiar să ne autodepăşim“, a mai spus Marius Măcicăşan.

În perioada următoare vor urma mai multe jocuri de verificare pentru echipa din Bănie.

„O să avem şase-şapte meciuri de verificare. Două vor fi cu Piteştiul, peste două săptămâni, apoi vom disputa un turneu amical în Bănie, cu Piteşti, CSM şi Plovdiv (Bulgaria), pentru ca ultimele două amicale se le stabilim înaintea startului de campionat. Mă bucur că lumea de aici, de la Craiova, vede sportul ca pe o modalitate de relaxare“, a închis noul antrenor al Craiovei.

Citeşte şi: Volei (m) / SCMU Craiova, imbatabilă în primul turneu amical