Micuţele voleibaliste de la CSV Craiova se află în faţa unui nou moment important din viaţa lor sportivă. Acestea se vor lupta în perioada 4-8 mai, în sala „Ion Constantinescu“ din Bănie, pentru un nou titlu de campioană în România. Doar că misiunea va fi una mai mult decât dificilă, chiar dacă toate partidele se dispută în propriul fief.

CSV Craiova a fost repartizată la turneul final într-o grupă complicată, alături de CSS Buzău, CNNT Craiova şi LPS Brăila. În cea de-a doua grupă se vor duela formaţiile Dinamo Bucureşti, Cetate Deva, Câmpulung Muscel şi ACS Sibiu.

Clubul CSV Craiova are în componenţă următoarele sportive: Sophia Zmărăndache, Maya Căprărescu, Alesia Răducă, Andrada Pană, Bianca Costache, Eva Badea, Rebeca Boangiu, Rebeca Călin, Clara Mociofleacă, Andra Trandafirescu, Antonia Pupăză, Patricia Crăciun, Casiana Mitran şi Iulia Cârpici. Antrenori: Radu Chifu și Nicolae Negrilă

„Este o grupă infernală, cea mai grea posibilă, în timp ce cealaltă este mult mai uşoară. Buzău are echipa de anul trecut, dar şi o fată mai specială, peste ce avem noi. De asemenea, de luat în calcul este şi CNNT Craiova, chiar dacă în grupe am trecut de fiecare dată de ei. Cu Buzău am jucat într-un amical şi ne-au învins cu 3-2, deci acel duel va fi special. Lupta va fi între noi şi cei de la Buzău, dar este clar că vrem titlul şi pentru asta vom munci. Fetele nu au emoţii, pentru că aşa le-am obişnuit. Ele sunt învăţate să câştige şi cu mentalitatea asta pornesc meci de meci. Primele două din fiecare grupă vor accede în semifinale, unde se vor împerechea în diagonală“, a declarat Radu Chifu, pentru GdS.

