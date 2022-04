SCMU Craiova încheie sezonul pe teren propriu, cu Rapid

Voleibalistele de la SCMU Craiova se află în faţa ultimului meci din actualul sezon. După un an mai mult decât complicat, fiind şi primul în Divizia A1 după ceva timp, trupa lui Lucian Zlotea va da piept cu Rapid, miercuri seară, de la ora 18.00, în epilogul campionatului pentru ambele formaţii.

Per total, la apariţia pe prima scenă a voleiului românesc, SCMU Craiova s-a mişcat mai mult decât bine, iar rezultatul a fost cel dorit. Cu o echipă mult întărită faţă de cea care obţinea promovarea în sezonul 2020/2021, tehnicianul Lucian Zlotea a reuşit o performanţă remarcabilă, şi anume menţinerea formaţiei alb-albastre în ligă şi în sezonul următor. Mai mult de atât, echipa sa a reuşit să evite şi grupa de retrogradare, evoluând, după finele sezonului regular, în seria 5-8, alături de Lugoj, Rapid şi Dinamo.

Fără şanse de a urca în clasament mai sus de locul 8 înainte de startul partidelor din a doua parte a campionatului, craiovencele au jucat fiecare meci în parte mult mai degajat, fără presiune, iar modificările în echipă au apărut fără doar şi poate. Cinci partide au disputat oltencele până în prezent în grupa 5-8, toate pierdute (patru cu scorul de 3-1 şi una cu 3-0).

Zlotea, mulţumit de rezultatul din acest sezon

Antrenorul formaţiei alb-albastre, Lucian Zlotea, a declarat pentru GdS că este mulţumit de rezultatul înregistrat, per total, în acest sezon.

„A fost un sezon extrem de greu. A fost o experienţă unică atât pentru mine, cât şi pentru alte fete. Au fost câteva echipe destul de echilibrate. S-a luptat până în ultima etapă pentru evitarea seriei de retrogradare şi, din fericire, noi am fost peste linie. Am învăţat multe şi mă bucur că am putut progresa împreună cu fetele. Suntem bucuroşi de rezultatul final şi, chiar dacă s-ar fi putut obţine ceva mai mult, ne bucurăm de ceea ce am reuşit. Ca şi rezultate, inclusiv în seria 5-8, poate am fi putut lua mai multe puncte. Diferenţa dintre echipe este mare, sunt jucătoare de altă calitate, iar bugetul altor formaţii este notabil. Important este că am făcut faţă şi că nu am încheiat mai jos de locul 8“, a declarat Lucian Zlotea.

Se anunţă un sezon nebun din toamnă

Sezonul care va urma va fi unul mult mai puternic, majoritatea echipelor anunţând lupta la primele poziţii. Lucian Zlotea este conştient de faptul că formaţia sa are nevoie de întăriri, dar îşi doreşte, de asemenea, să păstreze o parte bună din fete.

„Suntem în discuţii cu foarte multe fete şi îmi doresc să avem continuitate. La fel ca şi sezonul precedent, când am păstrat „spuma“ şi am adus sportive care să completeze şi să vină cu un plus valoare, aşa vom încerca şi de această dată. Nu avem nici un buget extraordinar astfel încât să ne permitem să facem multe schimbări, dar sunt de părere că rezultatele vin în timp, nu imediat. Va urma un sezon greu, pentru că toate echipele s-au întărit. Vor fi în jur de 8 echipe care se vor lupta la medalii, iar celelalte patru cu siguranţă vor fi la un nivel destul de bun. Cu siguranţă va fi greu să repetăm rezultatul de anul acesta, dar suntem obligaţi să facem tot posibilul să rămânem cel puţin la nivelul cu care ne-am obişnuit“, a mai spus tehnicianul oltean.

