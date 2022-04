Laurenţiu Lică, încă un sezon la SCM Craiova, dar cu gândul la meciul cu Steaua

În vârstă de 42 de ani, Laurențiu Lică este de neoprit şi continuă să evolueze la un nivel extraordinar în Divizia A1. Căpitanul Craiovei și-a legat numele de cele mai importante momente din istoria echipei masculine de volei din Bănie și a devenit o adevărată legendă în tricoul alb-albastru. An de an, omul și sportivul Lică dă un exemplu sportivilor români prin devotamentul, ambiția și determinarea pe care o arată la fiecare meci și fiecare antrenament.

Focusat 100% pe meciul pentru medalie

„Lolo“ se pare că nu renunţă la sportul care i-a dat atâta satisfacţie nici la finele acestui an, iar aventura sa în tricoul alb-albastru va continua pentru încă cel puţin un an. Contactat de GdS, actualul şi viitorul căpitan al Craiovei a vorbit despre decizia sa de a rămâne în Bănie, dar a mărturisit că momentan toate energiile şi gândurile sale sunt îndreptate către duelul cu Steaua de vineri, unul decisiv pentru locul al treilea şi pentru medalia de bronz.

„Eu aş pune ca prioritar jocul cu Steaua, iar apoi prelungirea contractului şi pentru sezonul viitor. Moral, suntem bine pregătiţi, chiar dacă în ultimul meci nu am arătat asta. La Dinamo am avut o cădere şi psihică şi fizică, dar a trecut deja şi ştim cu toţii că ne aşteaptă finala campionatului vineri. Obiectivul nostru este să câştigăm o medalie, aşa cum am obişnuit anii precedenţi şi suntem focusaţi. Nu ascund faptul că şi oboseala îşi spune cuvântul, dar suntem toţi apţi fizic pentru această partidă şi ne dorim să facem un meci bun şi să câştigăm.

În acest play-off am avut trei meciuri de 3-2 şi pot spune că am gestionat bine seturile decisive. Suntem pregătiţi pentru orice şi de această dată, inclusiv şi pentru un set cinci. Ideal ar fi să câştigăm fără emoţii, dar nu cred că se va întâmpla asta, pentru că şi Steaua vine la noi cu gândul de a atinge o medalie“, a declarat Laurenţiu Lică, pentru GdS.

Prezenţa la sală, obligatorie!

Meciul cu Steaua este cel mai important din acest an, iar căpitanul îşi doreşte ca lumea să vină în număr cât mai mare la meci, pentru a le fi alături. Totodată, acesta a anunţat că, din punct de vedere fizic, totul este în regulă.

„Îmi doresc extrem de mult să văd o afluenţă împortantă la Polivalentă. Trebuie să le spunem tuturor şi să le explicăm cât de importantă este această partidă. Cred că terenul propriu poate fi un avantaj mare pentru noi, dar şi Steaua ştie să joace meciuri cu presiune. Eu sunt apt 100% pentru meciul cu Steaua. Problema de la spate am remediat-o relativ repede datorită stafului medical. Am reuşit să mă pun repede pe picioare. La Dinamo nu am fost în apele mele, dacă pot spune aşa, pentru că am şi ratat câteva antrenamente, dar începând din această săptămână mă simt refăcut complet“, a adăugat căpitanul Craiovei.

Lică: „Era o prelungire de contract absolut normală!“

Atât clubul din Bănie, cât şi Lică şi-au dorit să continue împreună pentru încă cel puţin un an. Laurenţiu ne-a mărturisit că îşi doreşte două lucruri de la sezonul ce va urma: jocul să rămână la un nivel ridicat şi să performeze în tricoul alb-albastru!

„Acum, în primul rând, mă gândesc doar la meciul cu Steaua, iar apoi îmi fac alte planuri despre ce va fi la anul. Încă o dată clubul mi-a arătat respect şi cred că şi eu am întors acest lucru. Sincer să fiu, era o prelungire de contract absolut normală din punctul meu de vedere, pentru că îmi doresc să mai bifez încă un sezon alături de alb-albaştri.

În fiecare an îmi propun nişte obiective, iar pe viitor mi-aş dori dori extrem de mult să pot să menţin acest ritm de joc şi să am parte de cel puţin aceleaşi performanţe alături de Craiova. Asta îmi doresc în primul rând şi am încredere că pot face un sezon chiar mai bun decât cel care stă să se încheie“, a încheiat Lică.

Citeşte şi: SCMU Craiova, victorioasă cu Dinamo și fără doi jucători de bază