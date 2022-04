Dan Pascu: „Cine ştie să facă faţă mai bine presiunii va avea de câştigat!“

SCMU Craiova a obţinut o victorie mare la Steaua, scor 3-2, şi a urcat pe locul al treilea în play-off-ul Diviziei A1. Antrenorul Dan Pascu a vorbit cu GdS despre ceea ce s-a întâmplat la Bucureşti şi este convins că echipa care va face faţă mai bine presiunii va avea de câştigat.

„Ne-am pregătit bine de acest meci, pentru că aveam de luat o revanşă după cele două înfrângeri cu acelaşi scor din campionatul regular. A fost mobilizare generală, iar băieţii au jucat cu sufletul. Apreciez că nu am cedat la 2-0, mai ales că veneam după un alt meci de 3-2 în care am demonstrat că luptăm până la capăt. Am luat în calcul orice şi le-am zis băieţilor că sper că au învăţat ceva din meciul trecut şi că nu ne vom mai relaxa. Steaua are o echipă tare şi nu ne permiteam nicio clipă să o lăsăm mai uşor.

A fost un meci extrem de greu din toate punctele de vedere, în special pentru că s-a jucat cu o miză mare. Dacă am fi pierdut acest joc, se duceau cu trei puncte în faţa noastră, iar Dinamo cu cinci, aşa că locul al doilea era dus. La ora actuală suntem în cărţi din toate punctele de vedere, dar o victorie cu Arcada, sâmbătă seară, tot nu ne asigură medalia. Se poate întâmpla orice şi, de aceea, toate jocurile sunt pe muchie de cuţit. Cine ştie să facă faţă mai bine presiunii şi să ţină pregătirea echipei mai bine, acela va avea de câştigat“, a declarat Dan Pascu.

