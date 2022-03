Lică şi Pascu, mândri de echipă şi de rezultatul cu Dinamo

Voleibaliştii de la SCMU Craiova au făcut un meci de pomină cu Dinamo şi au izbutit să întoarcă soarta meciului de la 0-2. Căpitanul formaţiei alb-albastre, Laurenţiu Lică, s-a arătat mândru de coechipierii săi şi de faptul că nimeni nu a cedat în niciun moment al meciului.

„Mă bucură victoria, dar cel mai important este că nu am cedat lupta. Am jucat până la capăt şi simţeam cum, uşor-uşor, adversarul se înmoaie, iar noi devenim din ce în ce mai puternici. E momentul când trebuie să strângem rândurile, pentru că suntem în play-off şi contează fiecare punct. După eşecul de la Galaţi, am fost puţin descumpăniţi. Am pierdut şi în semifinală tot cu ei, dar acum am revenit după un 2-0, ceea ce arată caracter. Ne dorim revanşa cu Steaua după ce ne-au învins mereu cu 3-2 în acest sezon. Venim după acest meci nebun şi vom trata cu maximă seriozitate duelul cu Steaua. Vom juca doar cu gândul la victorie“, a spus Laurenţiu Lică.

Pascu, încântat de rezultatul cu Dinamo: „Este o victorie senzaţională!“

Contactat de GdS, tehnicianul Craiovei, Dan Pascu, ne-a recunoscut că este extrem de bucuros de victorie şi de faptul că toată lumea a crezut în victorie şi la scorul de 2-0 în favoarea adversarilor.

„În primul rând este o victorie senzaţională. Această echipă a demonstrat că are valoare, iar jucătorii că sunt luptători. În tot campionatul am pierdut o singură dată cu Dinamo, la începutul campionatului, când am avut trei sportivi cu Covid. Apreciez jocul de duminică şi prin prisma atmosferei, dar şi a dârzeniei şi spiritului de luptă. Au fost multe mingi bâlbâite, confuze, câştigate doar de Dinamo. Mă şi gândeam cât poate să ţină norocul acesta al lor, dar, pe parcurs, jocul s-a echlibrat şi noi am început să ne evidenţiem din ce în ce mai mult.

Dinamo, dacă ar fi câştigat aici de trei puncte, avea în mare măsură asigurat locul al doilea. Acum, clasamentul s-a strâns şi va fi o luptă continuă până al finalul play-off-ului. Am jucat foarte bine tactic. Cherbeleaţă şi Ciucă au fost „anihilaţi“, iar de aici şi sincopele din jocul lor. Victoria asta nu este întâmplătoare. Toţi ne-am pregătit foarte bine, am fost motivaţi şi ştiam de importanţa unei victorii. Urmează meciul cu Steaua, de sâmbătă (ora 16.30) şi le voi spune băieţilor că e timpul să spargem gheaţa în meciurile cu Steaua. Şi ei îşi vor lua toate măsurile de precauţie, mai ales că meciul se va disputa la ei acasă“, a punctat şi Dan Pascu.

