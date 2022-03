Arcada Galaţi şi SCMU Craiova se reîntâlnesc în prima etapă din play-off

Gata cu tot ceea ce înseamnă Cupa României, ne focusăm pe campionat, şi, mai exact, pe play-off! Voleibaliştii de la SCMU Craiova sunt pregătiţi să se răzbune pe Arcada, pentru eşecul din Final Four, şi să le facă viaţă grea marţi seară, în prima etapă a play-off-ului Diviziei A1. De la ora 18.00, alb-albaştrii se vor deplasa la Galaţi, iar obiectivul principal este să prezinte unul dintre cele mai bune jocuri din acest sezon.

„Ne jucăm şansa până la capăt“

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul formaţiei alb-albastre, Dan Pascu, a vorbit despre duelul din Cupă, cu Arcada, dar şi despre partida care va urma marţi în play-off-ul Diviziei A1, împotriva aceleiaşi formaţii. Totodată, acesta este convins că trupa gălăţeană nu va trata meciul cu superficialitate şi a promis că echipa sa va face tot posibilul pentru a obţine un rezultat pozitiv.

„Venim după meciul din F4-ul Cupei, pierdut cu Galaţi, scor 3-1. Am avut o şansă, pe care nu am valorificat-o, dar timpul este prea scurt pentru a ne mai gândi la acel meci şi de aceea privim înainte. Ne aşteaptă cele mai importante şase meciuri din acest campionat. Prima partidă va fi la Galaţi, marţi seară, de la ora 18.00, aşa că ne gândim doar acolo. Ca de obicei, mergem acolo să luptăm pentru puncte. Niciodată nu a fost un stres pentru noi înaintea jocurilor cu Galaţi. De data aceasta poate le spun băieţilor să joace mai degajaţi ca oricând.

E frustrant când pierzi la limită meciurile cu Galaţi, dar trebuie să recunoaştem că au valoare, nu degeaba se află pe primul loc în clasament. Aştept de la fiecare jucător să se autodepăşească în anumite meciuri, să-şi ajute echipa. Merg pe principiul că niciodată nu cedez. Niciodată nu mă gândesc că voi pierde următorul meci. Cei de la Arcada îşi pregătesc foarte bine meciurile cu noi, deci categoric nu ne vor trata cu superficialitate. Sunt convins că vor trata această partidă cu maximum de seriozitate şi tocmai de aceea zic că va fi un meci foarte greu. Atâta timp cât avem o şansă, o jucăm până la capăt. Este adevărat că dacă m-aş gândi mai direct, ar fi mai important să ne axăm pe celelalte meciuri“, a declarat Dan Pascu.

Pregătiţi şi pentru „fluieraşi“

La meciul din semifinalele Cupei României, Craiova a fost „aranjată“ în mai multe momente de arbitrii întâlnirii, dar, de această dată, Pascu a anunţat că băieţii săi sunt pregătiţi de orice.

„La ora actuală mă aştept la orice şi din partea arbitrilor. Chiar nu mai contează. Mă gândesc că probabil vor ajuta gazdele cu câteva mingi, dar, de data aceasta, suntem noi pregătiţi din toate punctele de vedere. Programul nu ne încurcă, pentru că, până la urmă, jucăm toţi cu toţi şi tur-retur. Suntem şi obişnuiţi cu un program încărcat, după cel din sezonul regular, şi am făcut faţă cu brio competiţiei. Suntem în Final Four, la o diferenţă mică în spatele Steaua, la egalitate de puncte cu Dinamo, deci se poate întâmpla orice“, a mai adăugat tehnicianul oltenilor.

Bartha visează la prima medalie

Bartha Bela este unul dintre jucătorii care au „explodat“ la Craiova şi care s-au dezvoltat extrem de mult din punct de vedere sportiv. Acesta a mărturisit că îşi doreşte o medalie în acest sezon, dar, pentru moment, se gândeşte doar la meciul cu Arcada Galaţi, primul din play-off.

„Meciul de la Galaţi, din Cupă, e deja istorie pentru noi. Ne concentrăm 100% pe duelul de la ei, din campionat, pentru că vrem să obţinem un rezultat mare. Recunoaştem că cei de la Arcada au o echipă mai valoroasă, dar noi încercăm să ne luptăm de la egal la egal cu ei. Au fost momente în Cupă când ne-au condus, am putut reveni, am fost chiar şi mai buni decât ei la un moment dat, dar, la final, am cedat. Dacă am termina în primele trei echipe anul acesta, ar fi o primă medalie la nivel de seniori pentru mine şi m-aş bucura enorm. Când am venit la Craiova mă gândeam să dau tot ce e mai bun, iar lucrurile au venit de la sine pe parcurs. De la primele antrenamente am început să mă dezvolt şi să-mi ridic nivelul“, a spus şi Bartha Bela.

