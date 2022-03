Laurențiu Lică: „Suntem pregătiți pentru Cupă și finalul campionatului!“

SCMU Craiova a trecut de Baia Mare cu 3-0 în ultimul meci din sezonul regular al Diviziei A1, dar Lică și Georgescu deja se gândesc la ce va urma pentru echipă. Cupa României, de săptămâna viitoare, este primul obiectiv, dar și primul gând al voleibaliștilor lui Dan Pascu.

„E o victorie în trei seturi, dar, fără discuție, mai importante sunt cele trei puncte. Am jucat în ultima etapă din acest campionat, iar acum ne pregătim de Cupa României și, automat, de play-off. Baia Mare a jucat bine și a arătat faptul că au valoare inclusiv în meciul tur. În seara asta ne-au pus ceva probleme. Ei au pus presiune pe serviciu, iar noi am fost un pic surprinși, dar mă bucur că s-a terminat așa cum ne doream. Un set pierdut în acest moment putea duce chiar la o dramă, așa că victoria la zero este cu atât mai importantă.

Moralul contează enorm. Suntem pregătiți pentru finalul campionatului, pentru Cupa României și cred că cel mai important era să rămânem puternici, focusați și încrezători pentru a aborda cu maximă încredere ceea ce urmează“, a spus Laurențiu Lică.

„O victorie muncită, chiar dacă a fost 3-0. Băieții s-au dăruit și tot ce contează e că am câștigat și că am bifat trei puncte. Pentru moralul nostru, este un succes important. Mergem la Brașov săptămâna viitoare, pentru Final Four-ul Cupei, și sperăm să venim cu un rezultat cât mai bun. Luăm totul treptat. Mai întâi să trecem de Galați, în semifinale, apoi vom vedea ce va fi“, a punctat și Andrei Georgescu.

Citește și: Totul a ieșit perfect, dar urmează play-off-ul! SCMU, victorie la zero și cu Baia Mare