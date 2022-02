SCMU Craiova – Ştiinţa Bacău, decisivul pentru locul 8 în Divizia A1

Voleibalistele de la SCMU Craiova sunt în faţa unuia dintre cele mai importante meciuri din acest sezon al Diviziei A1. Gruparea craioveană primeşte vizita celor de la Ştiinţa Bacău, contracandidata directă la locul 8, iar unicul obiectiv este victoria de trei puncte. Meciul este programat miercuri, de la ora 14.00, în Sala Polivalentă din Bănie.

Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, este conştient că unica şansă a echipei sale la locul al 8-lea este să învingă şi Bacăul şi Turda şi a menţionat că fetele sale sunt pregătite de meciurile cu asemenea mize.

„Am trecut de jocul cu Lugoj, acum vine cel cu Ştiinţa Bacău, mult mai important pentru noi. Cu Lugoj fetele s-au mişcat bine, cel puţin în prima parte, iar apoi a urmat un set lung, care ar fi putut fi câştigat cu ceva mai multă concentrare. Am fi meritat un punct şi ne-am fi bucurat de jocul bun pe care l-am realizat contra unei echipe tari. Acum trecem peste acel joc şi suntem deja concentraţi pe disputa cu Bacău. Dacă am opus rezistenţă Lugojului, cu siguranţă putem juca la fel şi cu Bacău. Am încredere în fete şi sunt convins că au înţeles importanţa acestui meci. În toate partidele în care am fost de la egal la egal cu adversarul a fost mobilizare şi am şi reuşit să câştigăm.

Era important şi un punct în ultimul joc, pentru că Bacău a încurcat puţin echipa din Târgovişte. Dar, şi în actualele condiţii, suntem acolo, iar victoria pe care ne-o dorim miercuri ne poate asigura locul al 8-lea. Ce este cert e că avem nevoie de o victorie cu 3-0 sau 3-1. Altfel, şansele noastre vor fi zero. Va fi un meci mult mai puternic. Chiar dacă am câştigat cu 3-0 acolo, scorul a fost strâns şi de această dată fiecare dintre noi ne jucăm şansa şi locul în clasament. Avem o presiune în urma ultimelor rezultate. Ele au luat puncte din ultimele trei jocuri, cu echipe importante, în timp ce noi nu am luat nimic. Proiectul nostru era să evităm retrogradarea, dar vrem să scăpăm definitiv de această problemă şi să ajungem în 5-8“, a declarat Lucian Zlotea.

