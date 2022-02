Dan Pascu: „În proporţie de 90% avem asigurată prezenţa în play-off“

SCMU Craiova şi-a asigurat în mare parte prezenţa în play-off-ul Diviziei A1 după victoria de la Zalău, iar de acest lucru este convins şi antrenorul Dan Pascu. Acesta a vorbit cu GdS despre ultimul duel al băieţilor săi şi a mărturisit că se bucură că echipa rămâne în luptă de la egal la egal cu primele echipe din ligă.

„Acum, după victoria asta, în proporţie de 90% avem asigurată prezenţa în play-off. Va urma o deplasare mult mai dificilă, la Arcada Galaţi, dar apoi vom juca pe teen propriu cu Timişoara şi Rapid. Vor fi meciuri binevenite, pentru că întotdeauna meciurile cu echipele puternice ne obosesc atât fizic, cât şi psihic. Dar, ţin să specific faptul că vom trata cele două partide cu maximă seriozitate.

La Zalău am jucat foarte bine din punct de vedere tactic în primele două seturi. Am servit bine, am preluat pe măsură, practic jocul ne-a mers bine din toate punctele de vedere. A urmat, apoi, acea relaxare în setul al treilea, dar le-am adus aminte băieţilor de episodul cu Steaua, iar ei au înţeles imediat. Drept urmare, în setul al patrulea am câştigat lejer, am fost peste ei. Contau aceste trei puncte de la Zalău pentru a rămâne în lupta pentru medalii, să fim de la egal la egal cu Steaua, Arcada, Dinamo. Acum vom juca la Galaţi vineri seară şi va fi un nou joc infernal. Şi Dinamo şi Steaua s-au deplasat acolo cu şansa a doua, iar la final rezultatele au fost altele“, a spus Dan Pascu, pentru GdS.

