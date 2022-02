Nimic de pierdut la Rapid! Voleibalistele de la SCMU au meci tare în capitală

După eşecul cu Dinamo, de miercuri seară, SCMU Craiova se vede nevoită să obţină puncte din altă parte pentru a rămâne în lupta pentru Top 8, iar varianta cea mai bună este din duelul cu Bacău, de pe teren propriu. Apoi, în ultima etapă a turului, oltencele vor avea un nou meci ceva mai accesibil din care trebuie să încerce să scoată maximum, la Turda. Dar, până atunci, formaţia lui Lucian Zlotea se deplasează în weekend în capitală, pentru jocul cu Rapid, o echipă redutabilă, care în turul campionatului s-a impus la zero în Bănie. Partida va conta pentru etapa a 17-a din Divizia A1 feminin.

Zlotea: „Aveam aşteptări mult mai mari“

Tehnicianul grupării din Bănie, Lucian Zlotea, a recunoscut că avea mai multe aşteptări de la partida cu Dinamo şi a vorbit despre duelul cu Rapid, din acest weekend. Totodată, acesta a punctat şi faptul că victoriile cu Bacău şi Turda sunt obligatorii pentru accederea în Top 8 la final de campionat.

„Am pierdut cu Dinamo un meci de la care aveam aşteptări mult mai mari. Din păcate nu am reuşit să facem faţă acestui meci. Am încercat să pregătim cât se putea de bine acest joc, dar, din păcate, atât s-a putut. Nu am reuşit să ne adaptăm la tactica pe care a pregătit-o Dinamo pe timpul jocului, preluarea nu a prea mers, iar în atac au fost momente în care pur şi simplu nu aveam forţă. Eu nu am fost lângă fete în ultimul timp, am avut şi o absenţă, Laura Simoniia, iar toate coroborate au dus la eşec.

Problema este că, pe lângă eşecul nostru, cele de la Bacău au învins Rapidul şi au trecut peste noi cu un punct. Acum este cert că trebuie să învingem Bacăul şi Turda dacă vrem să intrăm în Top 8. Dar, până atunci, avem un joc cu Rapid, din care vom încerca să scoatem ce se poate. Dacă Bacăul a reuşit să producă surpriza şi să le învingă, cu siguranţă şi noi avem o şansă.

Nu este vorba deloc de automulţumire. Am obţinut victoriile cu Mioveni şi Cluj, acum avem posibilitatea să urcăm în clasament, iar fetele îşi doresc să câştige de fiecare dată. Din păcate, după acele victorii, am avut duelul cu Voluntari, care a fost extrem de greu, iar acum s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Dinamo“, a punctat Lucian Zlotea.

