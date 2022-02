Premieră în voleiul românesc după 8 ani! Vom organiza o Balcaniadă anul acesta!

Voleiul românesc face pași spre normalitate și spre revenirea în prim-plan. După ce în 2021 am organizat o grupă a Campionatului European feminin de senioare, în acest an România va fi, de asemenea, gazda unei întreceri importante: Campionatul Balcanic feminin pentru echipe sub 19 ani. E prima competiție de acest gen organizată de țara noastră în ultimii 8 ani. În 2014, naționala masculină de juniori a cucerit aurul.

Aducerea acestei competiții în țară este foarte importantă, pentru că astfel naționala care anul trecut a terminat pe locul șase la Campionatul Mondial U18 poate pregăti asaltul pentru medaliile Campionatului European.

„Am reușit la ședința Adunării Generale Balcanice să aduc în România un turneu, o Balcaniadă a fetelor sub 19 ani, o generație fanion pentru Federația Română de Volei. Venim după participarea lor la FOTE, iar ulterior zicem noi că ne calificăm și la Campionatul European. Și atunci, între aceste două competiții era un loc liber. Am vrut să fim siguri că-l așezăm într-o perioadă extrem de bună pentru pregătire, ceea ce ar fi de bun augur ca fetele să aibă o pregătire deosebită pentru participarea la Campionatul European, la turneul final“, a spus Adin Cojocaru, președintele Federației Române de Volei.

Vom avea Balcaniadă şi la volei pe plajă

De asemenea, tot în România va mai avea loc și o Balcaniadă la volei pe plajă: cea destinată sportivilor sub 20 de ani. Aceasta va avea loc la Sighetu Marmației și obținerea organizării ei se pliază perfect pe politica FRV de creștere și promovare a voleiului la nivelul copiilor și juniorilor.

„La Beach Volley am reușit să aducem în România, la Sighetu Marmației, un turneu care să cuprindă zona balcanică, la Under 20. Deci sunt două turnee, două participări ale României organizate în țară tocmai pentru a încerca să promovăm cumva și ce înseamnă voleiul în sală și ce înseamnă voleiul pe nisip și în special la voleiul acesta juvenil, unde noi avem nevoie să creștem, să promovăm și să aducem copiii către practicarea acestui sport“, a mai punctat Adin Cojocaru.

Selecţioner român sau străin?

În prezent, naționala feminină de volei a României nu are antrenor. Președintele FRV spune că această situație se va remedia curând și că, mai mult ca sigur, echipa reprezentativă va avea un selecționer străin. În acest sens, au sosit mai multe CV-uri pe adresa Federației.

„Am lansat oferta aceasta, că avem nevoie de un antrenor. Am primit mai multe CV-uri, oferte din partea mai multor antrenori străini. Suntem în perioada discuțiilor, a negocierilor. Am dat câteva puncte la care ne interesează să răspundă. Pentru că aceste întrebări pleacă din strategia pe care noi vrem să o urmărim într-un decurs de ceva timp. Pe o perioadă mai lungă. Și în funcție de răspunsurile lor vom evalua și activitatea lor, dacă îi selectăm sau nu. Sunt oameni cu experiență, sunt oameni la început de carieră dar cu ceva experiență și din Italia, Spania. Deci sunt oameni pe care încercăm să-i aducem tocmai pentru a creiona cumva o strategie corectă de dezvoltare a Federației Române de Volei”, a continuat Adin Cojocaru.

Această mutare e doar un pas spre realizarea obiectivelor pe care și le-a propus Federația Română de volei în ceea ce privește dezvoltarea naționalei feminine de senioare, pe care Adin Cojocaru o vede în primele 8 echipe ale Europei peste patru ani.

„Peste patru ani ar trebui să fim la un Campionat European și să încercăm să intrăm cumva în primele 6 sau 8 echipe ale Europei. E un prim pas, urmând ca ulterior să încercăm și pentru participarea la un Campionat Mondial cu ceva locuri la fel, gândim noi, primele 8 în lume și apoi să ne gândim la Olimpiadă”, a încheiat Adin Cojocaru.

