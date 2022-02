Victorie și atât! SCMU nu-și permite pași greșiti cu Olimpia Titanii

Voleibaliștii din Bănie au un singur gând pentru meciul de sâmbătă seară (ora 18.00), împotriva formației Olimpia Titanii, și anume victoria! După ce a cedat dramatic pe terenul Stelei, scor 2-3, SCMU Craiova nu-și permite pași greșiți și în duelul din acest weekend, din care își propune maximum de puncte. Partida se va disputa în Sala Polivalentă și va conta pentru etapa a 16-a din Divizia A1.

Primul obiectiv și din acest sezon pentru SCMU este accederea în play-off, iar pentru ca acest lucru să fie realizabil trebuie ca, în primul rând, meciurile de pe propriul teren să fie câștigate fără doar și poate. Îmbucurător este că, până în acest moment, suntem în grafic, mai ales că am obținut o victorie de răsunet la Dinamo și am luat un punct și din deplasarea de la Steaua. În propriul fief, Craiova merge „ceas“ în acest retur, iar pentru disputa cu Olimpia Titanii se dorește, categoric, victoria.

Relaxarea ne-a costat iar

În cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul Craiovei, Dan Pascu, a recunoscut că în duelul de la Steaua a intervenit, din nou, relaxarea la scorul de 2-0, iar din acel moment băieților nu le-a mai ieșit nimic. Totodată, acesta s-a arătat, totuși, mulțumit de rezultat, mai ales că au fost și câteva probleme de lot în săptămâna premergătoare disputei de la București.

„Venim după un meci cu de toate, răsturnări de scor, spectaculozitate, emoții. Am jucat foarte bine în primele două seturi cu Steaua, după care s-au produs două lucruri care ne-au costat. În primul rând, ne-am relaxat. Le-am spus băieților că de acum înainte trebuie să ne concentrăm mult mai bine în astfel de situații, pentru că un meci de volei se câștigă la trei seturi. În al doilea rând, cei de la Steaua, în disperare de cauză, au făcut trei schimbări care, zic eu, ne-au și surprins pe undeva, pentru că nu cunoșteam jucătorii. Practic au adus acea schimbare în joc care i-a adus la victorie.

Una peste alta, eu mă mulțumesc și cu acest punct, pentru că meciul s-a disputat în condiții grele. Și spun asta pentru că am avut doi jucători care nu s-au antrenat toată săptămâna, Stojsavlevic (viroză puternică) și Grigorie. Am trecut cu bine de acest meci și cel mai mult mă mulțumește că în primele două seturi am jucat tactic foarte bine. S-au respectat sarcinile, iar echipa a jucat volei adevărat.

În timpul unui meci nu mă gândesc la rezultatul final. Mă concentrez pe jocul nostru, al adversarului. Caut soluții, cum să încurcăm și mai mult adversarul, așa că la 2-0 nu m-am gândit în nicio clipă că suntem câștigători și că avem punctele în buzunar. Ca o curiozitate, vreau să menționez că până în acest moment am jucat de patru ori cu Steaua, două amicale și două meciuri oficiale. Din păcate, toate au fost pierdute cu același scor, 3-2“, a punctat Dan Pascu.

Pascu și Szot cer atenție cu Titanii

Pascu nu se culcă pe o ureche înainte de duelul cu Olimpia și avertizează la un meci tare.

„Acum ne pregătim de meciul cu Olimpia Titanii, de sâmbătă. Este o echipă nou-promovată, dar cu evoluții foarte bune în mare majoritate a meciurilor. Au aspirații la un loc cât mai bun la finalul campionatului și de aceea pun probleme la fiecare meci. Olimpia are în componență patru jucători străini și formează o echipă imprevizibilă. Ne luăm toate măsurile de siguranță ca să putem face un joc bun. Nu neglijăm acest meci, pentru că suntem în continuare în cursa pentru Top 4. La meciul din tur am avut două seturi muncite cu ei, nu am câștigat lejer. Ba chiar am și pierdut un set. Ce este clar e că ne trebuie concentrare până la capăt, pentru că sunt foarte periculoși dacă îi lași să joace“, a mai spus antrenorul Craiovei.

Nici Alexander Szot, unul dintre jucătorii Craiovei, nu desconsideră adversara de sâmbătă, dar nu concepe un alt rezultat în afară de victorie.

„Olimpia este o echipă de mijlocul clasamentului. Trebuie să învingem fără doar și poate, pentru că trebuie să ne păstrăm locul de play-off. Sper ca această echipă să mai încurce din contracandidatele noastre, să ne mai ajute, pentru că are potențial. Sigur nu va fi un joc ușor, dar sunt importante punctele. Cu acest meci trebuie să ne îmbunătățim jocul pentru meciurile care vor urma. De la începutul campionatului am știut că vor fi câteva echipe apropiate ca valoare. Sunt doar două puncte până la Steaua, nu s-a pierdut nimic. Trebuie să terminăm cu lamentările despre acest meci, pentru că s-a dus, gata! Ne antrenăm bine pentru ca în momentul în care intrăm în play-off să câștigăm cât mai multe meciuri, chiar și cu Galați“, a declarat Alexander Szot.

