Voleibaliştii merg în Banat pentru cele trei puncte cu Timişoara

Victoria cu Zalău, de etapa trecută, le-a dat „aripi“ voleibaliştilor de la SCMU Craiova, care sunt într-o formă de invidiat. Băieţii pregătiţi de Dan Pascu şi Claudiu Mitru se deplasează în această săptămână în Banat, pentru partida cu Timişoara, singura echipă fără niciun punct în campionat. Duelul este programat vineri, la ora 17.00 şi va conta pentru etapa a 7-a din Divizia A1.

Meciul pare, la prima vedere, unul accesibil pentru olteni, care sunt net superiori adversarilor. Dacă Timişoara, după cum menţionam şi mai sus, nu a reuşit să obţină niciun punct şi a luat doar două seturi în şase etape, SCMU Craiova se află într-un moment excelent. Nu doar că au început să se lege victoriile în campionat, dar şi jocul alb-albaştrilor este într-o creştere vizibilă, ceea ce dă foarte multă încredere înainte de fiecare joc. De data aceasta, meciul din Banat este la îndemână şi putem spune că trupa craioveană se va pregăti, mai mult, pentru duelurile cu Ştiinţa Bucureşti, din Cupă (miercuri, 24 noiembrie) şi cu Arcada Galaţi, din campionat (weekend-ul viitor).

Pascu: „Nu vreau să risc nimic“

În cadrul unei conferinţe de presă, antrenorul Craiovei, Dan Pascu, a prefaţat duelul de la Timişoara. Acesta recunoaşte că adversarul din această etapă este unul destul de facil şi a menţionat că va rula lotul dacă jocul îi va permite.

„Vom juca în această săptămână la Timişoara, mai exact vineri, de la ora 17.00. Partida este devansată cu o zi din cauza anumitor probleme pe care ei le au cu sala. Jucăm împotriva unei echipe ceva mai slabe decât cele pe care le-am întâlnit până în prezent. Asta nu înseamnă că nu vom trata serios meciul. Le-am cerut şi jucătorilor acest lucru, eu sunt cel care dau importanţa jocului, pentru că trebuie să continuăm seria jocurilor bune.

Consider că acest meci poate fi o etapă în vederea următoarelor meciuri, cu Ştiinţa Bucureşti, în Cupă şi cu Arcada, în campionat. Am să încep echipa cu titularii, iar apoi, dacă jocul îmi va permite să fac anumite schimbări, să fiţi convinşi că le voi face. Dar nu vreau să risc nimic. Probleme medicale nu avem, cu excepţia lui Szot şi Grigorie, care se refac treptat. Săptămâna aceasta sportivii care au trecut prin boală şi-au revenit, au făcut antrenamente la capacitate maximă, iar acum totul este bine“, a punctat Pascu.

„Ne-am mai liniştit puţin“

Tehnicianul a observat o evoluţie în jocul echipei sale în ultima perioadă, lucru care dă multă încredere înaintea meciurilor oficiale.

„Echipa a început să joace mai bine, să aibă atitudine în teren, iar acest lucru s-a observat şi cu Zalău. Am văzut echipa mobilizată, bucurându-se pentru victorie. Sper să fie doar un pas în ceea ce ne-am propus în acest tur. Cu Dinamo am jucat doar un set, din păcate, dar cu Steaua, având în vedere că am jucat fără trei jucători importanţi, pot spune că ne-am mişcat bine. Acum ne-am mai liniştit puţin, după victoria cu Zalău, pentru că i-am şi lăsat la cinci puncte în spate. Dar să nu uităm că suntem abia la startul campionatului, mai avem multe meciuri de disputat, se poate întâmpla orice. Tocmai de aceea trebuie să fim atenţi la toate meciurile pe care le avem, indiferent de numele adversarului“, a adăugat antrenorul Craiovei.

Dan a mărturisit că a fost surprins de victoria Stelei de pe terenul celor de la Arcada Galaţi, scor 3-2.

„Ca să fiu cinstit, m-a surprins succesul Stelei la Galaţi, dar nu doar pe mine, ci pe toată lumea voleibalistică. Steaua pierduse clar la Dinamo, la rândul lor Dinamo au pierdut categoric cu Arcada, deci cu toţii ne aşteptam la o victorie facilă a gălăţenilor. Se pare că Steaua nu a cedat, a crezut în şansa ei, a jucat cu dăruire şi le-a ieşit“, a adăugat Dan Pascu.

