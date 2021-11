Doar cu gândul la victorie! Voleibaliştii de la SCMU au derbi cu Zalău, în weekend

Voleiul craiovean ne propune în acest weekend un meci mai mult decât interesant în Sala Polivalentă din Bănie. SCMU Craiova va primi vizita formaţiei SCM Zalău, într-un derbi „etern“ din Divizia A1. Partida este programată sâmbătă seară, de la ora 18.30 şi contează pentru etapa a 6-a.

Alb-albaştrii vin după două eşecuri consecutive pe teren propriu, 0-3 cu Dinamo şi 2-3 cu Steaua, iar acum nu-şi mai permit un nou eşec în propriul fief. Băieţii lui Pascu au rămas, totuşi, în top-ul Diviziei A1 după victoriile de trei puncte de la Ştiinţa Bucureşti, Universitatea Cluj şi Olimpia Titanii.

În Polivalentă, SCMU Craiova a făcut de fiecare dată meciuri excelente cu Zalău, pe care a învins-o aproape la fiecare întâlnire. Ultimul succes al grupării din Sălaj în Craiova datează din 2019, când s-a impus cu 3-2. De atunci, oltenii au bifat patru victorii, toate de trei puncte.

Dan Pascu: „Micile detalii vor face diferenţa“

Tehnicianul alb-albaştrilor, Dan Pascu, a mărturisit că abia aşteaptă duelul cu Zalău şi este de părere că micile detalii vor face diferenţa la final. De asemenea, acesta a observat o creştere în evoluţie a echipei sale şi a prins şi mai multă încredere într-un rezultat pozitiv sâmbătă seară.

„Vom juca sâmbătă al şaselea meci din acest sezon, cu SCM Zalău. Ei mereu au luptat pentru locuri fruntaşe şi am fost în luptă directă cu ei mai de fiecare dată, şi pentru locul doi şi pentru play-off. Este, pe undeva, o încrâncenare în meciurile cu Zalău. Venim după un meci bun cu Olimpia Titanii, în care echipa a mai crescut puţin în evoluţie, lucru care îmi dă speranţe pentru acest meci. Zalăul nu mai are nevoie de prezentare. Au o echipă redutabilă, cu jucători de valoare, iar eu, personal, aştept cu nerăbdare acest joc. Acum putem vedea valoarea echipei noastre per general. Sper că băieţii se vor mobiliza şi se vor concentra aşa cum au făcut-o şi la Bucureşti.

Ceva probleme de lot la Craiova

În deplasare am câştigat împotriva unor echipe care se află în partea a doua a clasamentului, dar pe teren propriu am cedat în faţa unor formaţii de play-off. Am jucat cu Dinamo, am pierdut, iar cu Steaua a fost un joc dramatic. Am pierdut 3-2, dar am câştigat un punct. Îmi propusesem mai mult în acest tur, dar echipa nu a fost până acum la capacitate maximă. Cred într-o evoluţie bună cu Zalău, mai ales că în ultimii ani ne-am impus în faţa lor aici, în Polivalenta noastră. Mai mult ca sigur micile detalii vor face diferenţa.

Am mai jucat cu ei două amicale şi este adevărat că am câştigat ambele partide, dar ei n-au avut lotul complet. Până la urmă, una este să joci un meci oficial, alta este să evoluezi într-un amical. În meciul oficial stresul şi presiunea sunt extrem de mari şi tocmai de aceea am spus că va fi, cu siguranţă, un meci tare. Avem ceva probleme de lot. Alexander Szot şi Lucas Grigorie au probleme la genunchi şi nu pot face pregătirea cu noi deocamdată“, a declarat antrenorul Craiovei.

Georgescu: „Trebuie să câştigăm neapărat“

Andrei Georgescu a revenit la echipă după o perioadă nefastă pentru el din punct de vedere al sănătăţii, iar acum este pregătit de un nou meci cu Zalău.

„Ne aflăm în faţa unui meci foarte important. Având în vedere că şi ei vin după două înfrângeri,moralul nu este unul excelent, dar trebuie să ne facem treaba şi să câştigăm neapărat. Ne-am pregătit bine, suntem mobilizaţi şi promitem să facem un meci foarte bun. Cu toate că am fost infectat cu Covid, nu am avut simptome grave şi nu resimt urmări. Doar că, având în vedere că am stat 14 zile în izolare, nu stau atât de bine la capitolul pregătire fizică. Nu ne speriem de Zalău, chiar dacă au jucători valoroşi. Suntem pregătiţi pentru orice, inclusiv pentru un meci de cinci seturi. Sperăm, totuşi, să nu ajungem acolo şi să ne impunem mai repede“, a adăugat Andrei Georgescu.

