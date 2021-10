După victoria de la Cluj, voleibalistele Craiovei caută puncte şi cu Voluntari

Voleibalistele de la SCMU Craiova revin pe teren propriu după victoria din Ardeal, cu „U“ Cluj (3-2), iar în această etapă vor da piept cu FC Voluntari, una dintre echipele bune ale campionatului. Partida se va desfăşura luni, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă.

Antrenorul formaţiei alb-albastre, Lucian Zlotea, este conştient de gradul de dificultate al jocului, mai ales că nu dispune de toate jucătoarele titulare.

„Ne aflăm în faţa unui meci foarte dificil, cu Voluntari. Cei de acolo au o echipă foarte bună, cu jucătoare de calitate, iar investiţiile sunt de lăudat. De partea cealaltă, noi avem ceva probleme în lot şi se pare că nu scăpăm de ele. Avem două sportive în izolare, în timp ce alte două sunt accidentate. Am folosit în acest start de campionat o altă formulă faţă de cea pe care am pregătit-o, dar sperăm să scoatem ce se poate din acest joc. Doar în primele două etape am evoluat cu echipa stas şi când am început să ne legăm, au venit ghinioanele. Contează orice punct. Noi trebuie să ne autodepăşim, dar va mai dura puţin timp până vom juca la capacitate maximă. Urmează meciuri grele, este foarte multă muncă, dar ne-am dorit Divizia A, echipe puternice, acum luptăm!“, a spus Lucian Zlotea.

Brabete: „Victoria de la Cluj ne dă un plus mare la moral“

Una dintre jucătoarele Craiovei, Alexandra Brabete, a menţionat că moralul fetelor este unul bun după rezultatul de la Cluj şi că echipa va încerca să obţină un rezultat bun luni seară.

„A fost o victorie muncită la Cluj, mai ales că am evoluat fără patru din jucătoarele de bază. Acest lucru nu ne-a împiedicat să arătăm ceea ce suntem în stare şi sperăm ca şi pe viitor să producem un volei de calitate. Suntem conştiente că nu vom avea deloc un meci uşor cu Voluntari, iar astăzi (n.r. – joi) vom avea vizionare. Vom încerca să studiem tactica lor şi să găsim cea mai bună metodă de a le contracara atacurile. Am avut şi meciuri mai puţin bune, dar victoria de la Cluj ne dă un plus mare la moral“, a punctat Alexandra Brabete.

